आज से छठ के पावन त्यौहार की शुरुआत नहाय खाय से शुरू हो चुकी है.हर कोई छठी मैया की तैयारियों में लग चुका है. छठ के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा द्वारा गया गीत 'पहिले पहिल छठी मैया' का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में, उत्तर प्रदेश, बिहारी और झारखंड के लोगों के लिए छठ क्या है? उसके बारे में बताया गया है. छठ बिहारियों के लिए एक इमोशन है. साल भर कोई कही भी हो छठ पर अपने घर जरुर आता है. क्योंकि छठ उनके के लिए एकजुट होने का पर्व है. यह भी पढ़ें: Chhath Puja 2025 Nahay Khay Wishes: छठ पूजा नहाय-खाय के इन शानदार हिंदी WhatsApp Status, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें शुभकामनाएं

शारदा सिन्हा का छठ गीत

आज इस महापर्व पर मैं आज आप सभी के साथ छठी मइया के ऐसे गीतों को साझा कर रहा हूं, जिन्हें सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा।https://t.co/Tn4sYlLhNYhttps://t.co/dlZT4OPq96 — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025

