Chhath Puja 2025 Nahay Khay Wishes: छठ पूजा नहाय-खाय के इन शानदार हिंदी WhatsApp Status, GIF Greetings, HD Images, Wallpapers के जरिए दें शुभकामनाएं

Chhath Puja 2025 Nahay Khay Wishes in Hindi: पांच दिवसीय दिवाली उत्सव (Diwali) के बाद लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja) की तैयारियों में जुट जाते हैं. छठ पूजा हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और लोकप्रिय त्योहार है, जिसे सूर्य देव और छठी मैया के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख-शांति और जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का एक खास अवसर होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, चार दिनों तक चलने वाले छठ पूजा महापर्व की शुरुआत हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और समापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है. इस साल 25 अक्टूबर 2025 को नहाय-खाय (Nahay Khay) के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो रही है और 28 अक्टूबर 2025 को ऊषा अर्घ्य के बाद इस पर्व का समापन होगा. इस कठिन व्रत को महिलाएं घर की खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रखती हैं. इसे छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई, छठ, छठ माई पूजा, सूर्य षष्ठी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है.
नहाय-खाय चार दिवसीय छठ पूजा महापर्व का पहला दिन होता है. इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु किसी नदी या तालाब में स्नान करने के बाद भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं. इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है. ऐसे में इस खास अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, एचडी इमेजेस, वॉलपेपर्स के जरिए छठ पूजा नहाय-खाय की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गौरतलब है कि महिलाएं इस व्रत को करती हैं और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए कामना करती हैं. इसके साथ ही पुरुष भी इस व्रत को करते हैं. इस महापर्व के पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन लोहंडा खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन ऊषा अर्घ्य शामिल है. चार दिवसीय छठ पूजा के महापर्व को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है. इस पर्व के मुख्य अनुष्ठानों में डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है.