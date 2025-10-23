बेंगलुरु, 23 अक्टूबर: बेंगलुरु से दिल्ली जा रही अकासा एयर की फ्लाइट QP 1599 में एक नशे में धुत यात्री ने हंगामा किया. नशे में शख्स ने यात्रियों से बहस की. फिर फ्लाइट क्रू के साथ झगड़ा करने लगा. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विमान के बेंगलुरु में उतरने के बाद क्रू को यात्री को जबरन विमान से उतारना पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह यात्री ज़ोर-ज़ोर से विरोध करते हुए चिल्लाता दिखाई देता है, जबकि क्रू सदस्य उसे बाहर ले जा रहे हैं. वीडियो में वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है, “क्या जबरदस्ती है भें**द!”*अकासा एयर ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि उनके चालक दल ने सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया. एयरलाइन ने उपद्रवी व्यवहार पर अपने ‘ज़ीरो टॉलरेंस रुख को दोहराया है. यह भी पढ़ें: VIDEO: दिवाली की साफ़ सफाई को लेकर मां ने लगाई फटकार, गुस्से में युवती मोबाइल टॉवर पर ही चढ़ गई, मिर्जापुर का वीडियो आया सामने

बेंगलुरु दिल्ली फ्लाइट में नशे में धुत यात्री ने मचाया हंगामा

What was supposed to be a simple Bangalore to Delhi flight turned into a full drama episode Passenger boarded on time, everyone settled in, seatbelts clicked, and just when passenger thought they'd take off smoothly… enters one drunk passenger.He started arguing, shouting, and… pic.twitter.com/BsjzEpyTiL — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 23, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)