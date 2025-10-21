VIDEO: दिवाली की साफ़ सफाई को लेकर मां ने लगाई फटकार, गुस्से में युवती मोबाइल टॉवर पर ही चढ़ गई, मिर्जापुर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@Khushi75758998)

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से ऐसे कई वीडियो सामने आते है. जहांपर लोग घरेलु विवाद या फिर प्रशासन से जमीन विवाद में न्याय नहीं मिलने के कारण इलेक्ट्रिक पोल पर या फिर मोबाइल टॉवर (Mobile Tower)पर चढ़ जाते है. अब ऐसा ही एक वीडियो मिर्जापुर जिले (Mirzapur District) से सामने आया है. यहांपर एक युवती ऐसे कारण की वजह से गांव में बने मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई, जिसको सूनने के बाद लोग भी हैरान हो गए. बताया जा रहा है की दिवाली की साफ़ सफाई को लेकर युवती की अपनी मां के साथ तू-तू मैं मैं हो गई और इसके बाद मां ने युवती को डांट दिया. इसके बाद युवती गुस्से में आकर सीधे मोबाइल टॉवर पर ही चढ़ गई. इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और पूरा गांव युवती को नीचे उतरने के लिए मनाता रहा.

युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ी

गांव में मचा हड़कंप

ये घटना मिर्जापुर जिले (Mirzapur District) के एक गांव की बताई जा रही है. गांव के लोगों ने जब लड़की को टॉवर पर चढ़ते देखा तो पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे देखने लगी, तो लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे.

पुलिस और ग्रामीणों ने समझाकर उतारा नीचे

सूचना मिलते ही पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से युवती को शांत कराया गया. काफी समझाने-बुझाने के बाद लड़की को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. गनीमत रही कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई.