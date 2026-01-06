Delhi CM Rekha Gupta On Bhagat Singh: आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में बात करते समय कथित तौर पर कुछ शब्दों को मिलाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कटाक्ष किया. आप विधायक संजीव झा ने गुप्ता की आलोचना करते हुए कहा कि यह "इतिहास का अद्यतन संस्करण" है. दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण में, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने "बहरी कांग्रेस सरकार" के खिलाफ बम फेंका था, जाहिर तौर पर उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार का संदर्भ गलत था. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आप के दिल्ली प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रेखा गुप्ता ने "भारत को शर्मिंदा किया". उनकी पोस्ट में लिखा था, "यहां तक ​​कि स्कूली बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929 में ब्रिटिश सरकार के विरोध में केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था." दूसरी ओर, संजीव झा ने लिखा, "आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली विधानसभा में इतिहास का एक नया 'अद्यतित' संस्करण प्रस्तुत किया है. शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हें अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकने वालों के रूप में चित्रित किया जा रहा है." बुराड़ी विधायक ने आगे कहा कि इतिहास "अब 'रीमिक्स' मोड में है". Rekha Gupta Attack Case: Tis Hazari Court Frames Charges Against Two Accused in Delhi CM Attack Matter.

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत को शर्मिंदा किया है

Big Big Breaking ‼️ CM Rekha Gupta embarrasses India रेखा गुप्ता जी को यह भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आज़ादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे । उन्हें लगता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम्ब फेंका । स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929… pic.twitter.com/HkuI8L8BF3 — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) January 6, 2026

आप विधायक संजीव झा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा

आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली असेंबली में इतिहास का नया ‘अपडेटेड’ वर्ज़न पेश किया है। शाहिद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना संघर्ष किया, उन्हें अब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बम फेंकने वाला बताया जा रहा है। तो क्या मैं सही समझ… pic.twitter.com/QeCjQlhkvo — Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) January 6, 2026

