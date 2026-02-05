दिल्ली: गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी के दो स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बलजिंदर (एम्बुलेंस चालक) और उसके सहयोगी रोहित उर्फ किरात को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात के लिए दोनों आरोपियों को Sikhs for Justice के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून के करीबी सहयोगी ने पैसे देकर नियुक्त किया था. पूरी साजिश कनाडा में रची गई, और इस काम के लिए 2 लाख रुपये की पेशकश की गई थी. जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता, जो तिलक नगर का निवासी है, 26 जनवरी से कुछ दिन पहले कनाडा गया था और वहां से पन्नुन के सीधे संपर्क में था. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

