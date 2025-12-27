Weather Forecast Today, December 27: आज भारत के बड़े शहरों में मौसम (Weather) ज्यादातर सूखा (Dry) रहेगा और ज्यादा बारिश (Rain) नहीं होगी, लेकिन उत्तर भारत (North India) में ठंड बनी रहेगी. मुंबई (Mumbai) और हैदराबाद (Hyderabad) में मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है, हल्की ठंड रहेगी और बारिश का कोई अनुमान नहीं है. चेन्नई और बेंगलुरु में भी 27 दिसंबर को ज्यादातर सूखा और ठंडा मौसम रहेगा, बारिश की संभावना कम है. शिमला में आसमान साफ रहेगा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी. दिल्ली और उत्तरी इलाकों में शीतलहर चलेगी, कोहरा और ठंडी हवाएं चलेंगी, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. कोलकाता और पूर्वी इलाकों में मौसम ठंडा और सूखा रहेगा, ठंड जारी रहने के कारण तापमान कम रहेगा. कुल मिलाकर, आज इन शहरों में बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन कोहरे और ठंड की वजह से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा पर असर पड़ सकता है. यह भी पढ़ें: UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर, लोगों का जनजीवन प्रभावित; VIDEO

