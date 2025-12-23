UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर, लोगों का जनजीवन प्रभावित; VIDEO

(Photo Credits PTI)

UP Weather Update Today: उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार सुबह कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई शहरों में वाहन हेडलाइट्स जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए.

राजधानी लखनऊ में घने कोहरे ने सड़कों पर विजिबिलिटी को शून्य के करीब पहुंचा दिया। ठंडी हवाओं ने ट्रैफिक को धीमा कर दिया. इसी तरह संभल शहर पर घने कोहरे की चादर बिछी रही, जबकि शीत लहर ने मौसम को और ठंडा बना दिया. इससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, December 23: दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से छाया घना कोहरा, कुछ राज्यों में बर्फबारी की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

UP में ठंड से जनजीवन प्रभावित!

VIDEO | Uttar Pradesh: Cold wave, dense fog envelop Bareilly with visibility dropping to near zero. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/FHXUC7bkD2 — Press Trust of India (@PTI_News) December 23, 2025

वाराणसी में सुबह 8 बजे के आसपास घना कोहरा छाया रहा, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हुआ. स्थानीय लोगों ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ठंड ने प्रचंड रूप ले लिया है। कोहरे के कारण बाइक चलाने में भी भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि वे ठंड से बचाव के लिए बेहद गर्म कपड़े पहन रहे हैं और घरों से बाहर कम निकलना हो रहा है.

सुबह घने कोहरे ने पूरे अयोध्या शहर को भी ढक लिया, राम मंदिर परिसर के आसपास भी विजिबिलिटी बेहद कम रही। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में दिक्कतें आईं. हालांकि, श्रद्धालुओं ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि ठंड के बीच श्रद्धालुओं को आने-जाने और दर्शन के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर और आसपास के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और शीत लहर कहर बरपा रही है। इसी दौरान, घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अमेठी जिले में भी लोग घने कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण परेशानी झेलते नजर आए। इसके अलावा, ठंड में लोग सड़क किनारे अलाव का सहारा लेते दिखे.