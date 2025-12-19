India U19 National Cricket Team vs Sri Lanka U19 National Cricket Team, 5th Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Live And Scorecard Update: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच चुका हैं. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 19 दिसंबर को भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई विमठ दिनसारा (Vimath Dinsara) कर रहे हैं. बारिश के कारण टॉस में देरी हो रहा हैं.

बारिश के कारण टॉस में देरी:

IND vs SL, U19 Asia Cup Semi-Final Live: Toss delayed due to rain in Dubai#U19AsiaCup #INDvSL Live Scorecard: https://t.co/PGbnA1QdIj Live Updates: https://t.co/PRSENC0vMO — CricketNDTV (@CricketNDTV) December 19, 2025

