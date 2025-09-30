Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. बारिश ने बारसपारा स्टेडियम में खेल रोक दिया है. पिच और स्क्वायर को कवर कर दिया गया है और मैदान पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है. इस ब्रेक का लाभ भारत को मिलेगा क्योंकि इससे श्रीलंका की लय टूट सकती है. फिलहाल मैच में रुकावट बनी हुई है और दर्शकों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा. भारत की टीम ने पहले पावर-प्ले में स्मृति मंधाना को खो दिया है और 10 ओवर में महिलाओं की टीम 43/1 रन पर है. यह भी पढ़ें: श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच पर बरिश का साया? जानिए गुवाहटी का मौसम और पिच रिपोर्ट
