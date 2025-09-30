Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. बारिश ने बारसपारा स्टेडियम में खेल रोक दिया है. पिच और स्क्वायर को कवर कर दिया गया है और मैदान पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है. इस ब्रेक का लाभ भारत को मिलेगा क्योंकि इससे श्रीलंका की लय टूट सकती है. फिलहाल मैच में रुकावट बनी हुई है और दर्शकों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा. भारत की टीम ने पहले पावर-प्ले में स्मृति मंधाना को खो दिया है और 10 ओवर में महिलाओं की टीम 43/1 रन पर है. यह भी पढ़ें: श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच पर बरिश का साया? जानिए गुवाहटी का मौसम और पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी मौसम का अपडेट

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)