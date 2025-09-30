IND-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025, Guwahati Weather & Pitch Report: श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच पर बरिश का साया? जानिए गुवाहटी का मौसम और पिच रिपोर्ट

बर्सापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी(Credit: X/@AJpadhi)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team, Guwahati Weather & Pitch Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारत महिला टीम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ 1-2 की करीबी श्रृंखला हार के बाद उतरी है, लेकिन उनकी हाल की फॉर्म उत्साहजनक रही है. उन्होंने इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ बहु-फॉर्मेट श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो उनकी टीम की गहराई और धैर्य को दर्शाती है. मजबूत तैयारी के साथ, भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का मौका भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के मिनी बैटल में ये खिलाड़ी लगाएंगे एक दूसरे का क्लास, इनपर रहेगी सबकी निगाहें

दूसरी सह-मेजबान श्रीलंका महिला टीम ने भी वॉर्म-अप मैचों के जरिए महत्वपूर्ण मुकाबले का अभ्यास किया है. उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बनाई, हालांकि वे खिताब जीतने में सफल नहीं हो सके. घरेलू मैदान का लाभ और दृढ़ निश्चयी स्क्वाड के साथ, श्रीलंका अपनी टीम के इतिहास में नया अध्याय लिखने और प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी.

गुवाहाटी का मौसम अपडेट(Guwahati Weather Update)

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि आर्द्रता करीब 68 प्रतिशत के आसपास रहेगी. लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेंगी और बारिश की संभावना करीब 40 प्रतिशत आंकी गई है. देर रात से लेकर बुधवार दोपहर तक तेज बारिश और तूफानी मौसम विकसित हो सकता है, जिससे बारसपारा स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में व्यवधान पड़ने की पूरी आशंका है.

बारसपारा स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Barsapara Stadium Pitch Report)

गुवाहाटी का बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल पिच प्रदान करता है, जहां गेंद अच्छी तरह से बैट पर आती है और शॉट लगाने में आसानी होती है. शुरुआती ओवरों में तेज़ गेंदबाज़ों को उछाल और गति का लाभ मिल सकता है, जिससे उन्हें कुछ स्विंग या मूवमेंट देखने को मिल सकता है. हालांकि जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, विकेट धीमा होने लगता है और स्पिनर प्रभावी भूमिका निभाने लगते हैं. इसके बावजूद, कुल मिलाकर यह सतह रन बनाने के लिए बेहतरीन रहती है और यहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. ऐसे में टॉस का फैसला बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि सही समय पर बल्लेबाज़ी या गेंदबाज़ी चुनना मैच का रुख तय कर सकता है.