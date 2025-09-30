IND-W vs SL-W ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Mini Battle: श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के मिनी बैटल में ये खिलाड़ी लगाएंगे एक दूसरे का क्लास, इनपर रहेगी सबकी निगाहें

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Mini Battle: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से खेला जाएगा. जिसमें कुछ जबरदस्त मिनी बैटल्स देखने को मिल सकती हैं. खासकर दो खिलाड़ियों के बीच होने वाली टक्कर फैंस की खास नजर में रहेगी, जो इस मुकाबले की दिशा तय कर सकती हैं. महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

एक ओर जहां प्रतिभा रावल की बल्लेबाजी और स्नेह राणा की गेंदबाजी भारत की ताकत हैं, वहीं श्रीलंका के लिए मल्लकी मदारा की गेंदबाजी और हर्षिता समरविक्रमा की बल्लेबाजी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. क्रिकेट फैंस के लिए यह मुकाबला कई मिनी बैटल्स के साथ यादगार रहने वाला है

प्रतिभा रावल बनाम मल्लकी मदारा

भारतीय बल्लेबाज प्रतिभा रावल मौजूदा फॉर्म में लगातार रन बना रही हैं और उनका बल्ला श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी पारी के पहले ही ओवर से श्रीलंका पर दबाव बना सकती है. दूसरी ओर, श्रीलंका की तेज गेंदबाज मल्लकी मदारा अपनी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग के लिए जानी जाती हैं. वह अपनी धारदार गेंदबाजी से रावल को जल्दी आउट कर श्रीलंका को शानदार शुरुआत दिलाने का दम रखती हैं. ये टक्कर मैच का असली रोमांच बढ़ाएगी.

स्नेह राणा बनाम हर्षिता समरविक्रमा

भारतीय टीम की अनुभवी ऑलराउंडर स्नेह राणा गेंदबाजी अटैक की अगुवाई करेंगी. वह लगातार विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना जानती हैं. श्रीलंका की स्टार बल्लेबाज हर्षिता समरविक्रमा, जो लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए टिक कर खेलने की क्षमता रखती हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेंगी. स्नेह राणा की स्पिन के सामने हर्षिता अगर लम्बा टिकने में सफल रहती हैं तो श्रीलंका की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती हैं. ये भिड़ंत भी मुकाबले का रुख बदल सकती है.