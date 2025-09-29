IND-W vs SL-W ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Preview: महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

श्रीलंका महिला टीम बनाम भारतीय महिला टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा, जिसमें भारत महिला (IND-W) और श्रीलंका महिला (SL-W) आमने-सामने होंगी. दोनों सह-मेजबान इस प्रमुख टूर्नामेंट की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य असम के खूबसूरत शहर में एक भरी हुई भीड़ के सामने करेंगे. भारत महिला टीम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ 1-2 की करीबी श्रृंखला हार के बाद उतरी है, लेकिन उनकी हाल की फॉर्म उत्साहजनक रही है. उन्होंने इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ बहु-फॉर्मेट श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो उनकी टीम की गहराई और धैर्य को दर्शाती है. मजबूत तैयारी के साथ, भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का मौका भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. कब से शुरू होगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जानिए वेन्यू, टीमों की स्क्वॉड, लाइव प्रसारण, फुल शेड्यूल समेत सारे डिटेल्स

दूसरी सह-मेजबान श्रीलंका महिला टीम ने भी वॉर्म-अप मैचों के जरिए महत्वपूर्ण मुकाबले का अभ्यास किया है. उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बनाई, हालांकि वे खिताब जीतने में सफल नहीं हो सके. घरेलू मैदान का लाभ और दृढ़ निश्चयी स्क्वाड के साथ, श्रीलंका अपनी टीम के इतिहास में नया अध्याय लिखने और प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs SL-W Head To Head Record In ODI): भारत महिला और श्रीलंका महिला के बीच अब तक 35 वनडे मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 31 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका महिला टीम सिर्फ 3 मैच जीत सकी है। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिलावूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs SL-W Key Players To Watch Out): जेमिमा रोड्रिगेज इस समय शानदार फॉर्म में हैं और लगातार रन बना रही हैं. प्रतीका रावल और ऑलराउंडर स्नेह राणा भी भारत की प्रमुख ताकत हैं. वहीं श्रीलंका महिला टीम के लिए हर्षिता समरविक्रमा, मल्लकी मदारा और देउमी विहांगा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मिनी बैटल (IND-W vs SL-W Mini Battle): प्रतिभा रावल का बल्ला लगातार रन बरसा रहा है और वह श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं. हालांकि मल्लकी मदारा अपनी धारदार गेंदबाज़ी से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी. भारत की तरफ से स्नेह राणा गेंदबाज़ी की अगुवाई कर रही हैं और विपक्षी बल्लेबाज़ों को लगातार परेशान कर रही हैं. श्रीलंका की स्टार खिलाड़ी हर्षिता समरविक्रमा राणा के सामने टिक कर रन बनाना चाहेंगी, जो एक अहम मुकाबला साबित हो सकता है.

श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कर सकते है. जहां फैंस श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच का लुफ्त उठा सकेंगे. ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. जिसके OTT प्लेटफार्म JioHotstar पर ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन देख सकते हैं. JioHotstar पर इन मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देख सकते है.

श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतीका रावत, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: हसिनी परेरा, चमारी अटापट्टू (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, विश्मि गुणरत्ने, अनुष्का संजीवानी (विकेटकीपर), कविषा दिलहारी, डेउमी विहंगा, पिउमी वत्सला, अचिनी कुलासुरिया, उदेष्का प्रभाधनी, मलिकी मदारा