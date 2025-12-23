Pakistan Fans Booed Vaibhav Suryavanshi: दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत की हार के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सामने आया, जब 14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Suryavanshi) को स्टेडियम के बाहर गुजरते वक्त पाकिस्तानी दर्शकों के एक वर्ग ने हूट किया. यह वीडियो पाकिस्तान की जीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. क्लिप में बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज़ ने किसी तरह की प्रतिक्रिया दिए बिना शांत अंदाज़ में आगे बढ़ना चुना और पीछे छूटती आवाज़ों को नजरअंदाज़ कर दिया, जिसने उसकी उम्र से कहीं बड़ी मानसिक मजबूती को दिखाया.

पाकिस्तानी फैंस ने की वैभव सूर्यवंशी की हूटिंग

Pakistan’s fans are acting shamelessly and they have no sense of shame whatsoever.👀 These people are booing 14-year-old Vaibhav Suryavanshi just because Pakistan won a ‘cheap’ U19 Asia Cup. They’re acting like Pakistan won the World Cup.🤦🏻 This is why Pakistani people have no… pic.twitter.com/D1X6lgshr0 — Mention Cricket (@MentionCricket) December 22, 2025

