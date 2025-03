Canada National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team ICC Cricket World Cup League Two 2025 Toss Update And Live Scorecard: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2025 का 60वां मैच आज यानी 15 मार्च को कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच विंडहोक के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कनाडा की कमान निकोलस किरटन के हाथों में होगी. जबकि गेरहार्ड इरास्मस नामीबिया की कप्तानी करेंगे. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

कनाडा (प्लेइंग इलेवन): युवराज समरा, नवनीत धालीवाल, परगट सिंह, हर्ष ठाकर, निकोलस किर्टन (कप्तान), श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), साद बिन जफर, डिलन हेइलिगर, परवीन कुमार, शाहिद अहमदजई, कलीम सना

नामीबिया (प्लेइंग इलेवन): ज़ेन ग्रीन (डब्ल्यू), निकोलास डेविन, जेपी कोट्ज़, गेरहार्ड इरास्मस (सी), जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जे जे स्मिट, मालन क्रूगर, जान डीविलियर्स, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, तांगेनी लुंगामेनी

यहां देखिए कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड

नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

NAMIBIA 🇳🇦 vs 🇨🇦 CANADA The Eagles won coin toss and chose to bat🏏 Game starts at 10:00 local time! Watch the game live on ICC Tv 📺 #CWCL2 pic.twitter.com/hKIEJVY4kZ — Official Cricket Namibia (@CricketNamibia1) March 15, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)