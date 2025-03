Sunita Williams और Butch Wilmore धरती वापसी के करीब, NASA और SpaceX का Crew-10 मिशन लॉन्च

ह्यूस्टन: नासा (NASA) और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित क्रू-10 मिशन (Crew-10 Mission) लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर नौ महीने से फंसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams) और बुच विलमोर (Butch Wilmore) को वापस पृथ्वी पर लाना है. यह मिशन नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम (Commercial Crew Program) का हिस्सा है.

स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट (Falcon 9 Rocket) ने Crew-10 मिशन के तहत ड्रैगन अंतरिक्ष यान (Dragon Spacecraft) को शुक्रवार सुबह 7:03 ET पर फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर (Kennedy Space Center) से लॉन्च किया. इस मिशन के तहत चार नए अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा गया, जो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की जगह लेंगे.

सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जून 2023 में बोइंग स्टारलाइनर (Boeing Starliner) अंतरिक्ष यान के माध्यम से ISS पहुंचे थे और उन्हें मात्र एक सप्ताह वहां रहना था. हालांकि, तकनीकी खामियों के कारण उनका मिशन लंबा हो गया.

