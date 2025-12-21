Ukraine-Russia War: यूक्रेन युद्ध को लेकर मैक्रों के साथ बातचीत करने को तैयार पुतिन, रूस ने रखी ये शर्त

(Photo : X)

Ukraine- Russia War: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत करने की हामी भर दी है. इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने एक शर्त भी रखी है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि यह बातचीत तभी होगी, जब वार्ता इज्जत से हो और इसका कोई साफ मकसद हो.

रूसी मीडिया के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि कुछ देशों ने पहले ही रूस से संपर्क कर लिया है.यूरोपियन और यूक्रेनियन को बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क ढूंढना चाहिए. मैक्रों ने कहा कि पुतिन से बात करना काम का हो सकता है। बिना किसी फॉर्मेट के ईयू को आपस में बातचीत करने का जोखिम है, जबकि नेगोशिएटर अकेले रूस से बात करने जाते हैं, जो सही नहीं है, यह भी पढ़े: Ukraine-Russia War: बखमुत में रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी साइकिलिस्ट Kostya Deneka की मौत

रविवार को पेसकोव ने आरआईए नोवोस्ती से कहा कि बातचीत का इस्तेमाल एक से दूसरी तरफ भाषण पढ़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक-दूसरे की बातों को समझने पर फोकस करना चाहिए। क्रेमलिन प्रवक्ता ने आगे कहा, “पुतिन हमेशा अपनी बातों को डिटेल में ईमानदारी से और लगातार समझाने के लिए तैयार रहते हैं.

वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ विनम्र लोगों के साथ जिनमें थोड़ी-बहुत शालीनता हो।

यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बिना ब्याज के 90 बिलियन यूरो यानी 105 बिलियन डॉलर का कर्ज देने पर मंजूरी जताई है, हालांकि कई यूरोपीय देशों ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई है। इसके अलावा, अंदरूनी मतभेदों की वजह से यूक्रेन की मदद के लिए फ्रीज किए गए रूसी एसेट्स का इस्तेमाल करने पर सहमति नहीं बन पाई.

वहीं पुतिन ने फ्रीज किए गए रूसी संपत्ति के इस्तेमाल को लूट करार देते हुए यूरोपीय देशों की तीखी आलोचना की है. पुतिन और मैक्रों के बीच आखिरी बार सीधा संपर्क जुलाई 2025 में एक फोन कॉल के जरिए हुआ था। यह दोनों नेताओं के बीच 2022 में यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत के बाद पहली बातचीत थी.