Zomato Delivery Fail: बर्थडे केक पर लिख दिया 'लीव एट सिक्योरिटी', वीडियो देख सोशल मीडिया पर छूटी लोगों की हंसी

Birthday Cake Arrives With ‘Leave at Security’ Message (Photo Credits: Instagram)

Zomato Delivery Fail: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो (Zomato) अपनी तेज सर्विस के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती हैं।. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला के जन्मदिन के जश्न में उस वक्त हंसी का ठिठोल मच गया जब जोमैटो से आया बर्थडे केक एक अजीबोगरीब मैसेज के साथ पहुंचा. रेस्टोरेंट की एक छोटी सी गलतफहमी ने इस जन्मदिन को यादगार और मजाकिया बना दिया.

क्या है पूरा मामला?

Woman Birthday Cake Zomato Error: इंस्टाग्राम पर 'नक्षत्र' (@nakshatra_4844) नाम की यूजर ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपना बर्थडे केक पकड़े हुए नजर आ रही हैं. दरअसल, उनके एक दोस्त ने जोमैटो के जरिए यह केक ऑर्डर किया था। ऑर्डर देते समय दोस्त ने डिलीवरी निर्देश (Delivery Instructions) में लिखा था— "Leave at Security" (सिक्योरिटी के पास छोड़ दें). रेस्टोरेंट ने इस निर्देश को गलती से केक पर लिखने वाला मैसेज समझ लिया और इसे केक के ऊपर बड़े अक्षरों में क्रीम से लिख दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि नक्षत्र केक पकड़े हुए असमंजस में हैं, जबकि उनके दोस्त पीछे से ठहाके लगाकर हंस रहे हैं. कैमरे को जब केक के पास ले जाया गया, तो उस पर सफाई से 'Leave at Security' लिखा हुआ था. जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ, यह तुरंत वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार कमेंट्स करने लगे.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट यूजर्स इस 'डिलीवरी फेल' पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "जोमैटो कभी भी सरप्राइज देने में पीछे नहीं रहता." वहीं एक अन्य यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन को शब्द-दर-शब्द केक पर उतार दिया गया था.

ज्यादातर लोगों का कहना है कि हालांकि यह रेस्टोरेंट की गलती थी, लेकिन इसने एक साधारण जन्मदिन को बेहद खास और मजेदार बना दिया. यह पहली बार नहीं है जब किसी फूड डिलीवरी ऐप या रेस्टोरेंट ने इस तरह की गलती की हो, लेकिन ऐसे मामले अक्सर इंटरनेट पर 'वायरल कंटेंट' बन जाते हैं.