Fact Check: मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास ‘स्किनवॉकर’ दिखने का दावा? फैक्ट चेक में वायरल Reel AI-जेनरेटेड निकली

Fact Check: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक रूह कंपा देने वाला वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया के पास देर रात एक 'स्किनवॉकर' (रूप बदलने वाला जीव) देखा गया. सीसीटीवी फुटेज जैसी दिखने वाली इस क्लिप में एक शख्स अचानक अजीब हरकतें करने लगता है और देखते ही देखते वह एक कुत्ते में तब्दील होकर वहां मौजूद कुत्तों के झुंड के साथ भाग जाता है.

इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि क्या यह कोई काला जादू है या कोई अलौकिक घटना. हालांकि, अब इस वीडियो की असलियत सामने आ गई है. यह भी पढ़े: Fact Check: क्या गेटवे ऑफ इंडिया पर टहलता दिखा विशाल मगरमच्छ? जानें वायरल वीडियो की असलियत

फैक्ट चेक: एआई (AI) की मदद से बनाया गया वीडियो

जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह वीडियो वास्तविक नहीं है. इसे मशहूर एआई फिल्म निर्माता और वीएक्स (VX) आर्टिस्ट राहुल नंदा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग करके बनाया है.

गेटवे ऑफ इंडिया के पास ‘स्किनवॉकर’ दिखने का दावा

(Photo Credits: Instargam)

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में एक युवक ब्लैक हुडी और जींस पहने गेटवे ऑफ इंडिया के पास घूमता नजर आता है. जैसे ही आवारा कुत्ते उस पर भौंकना शुरू करते हैं, वह शख्स जमीन पर झुक जाता है और उसके शरीर की बनावट बदलने लगती है. कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से एक कुत्ते जैसा दिखने लगता है और चार पैरों पर दौड़ने लगता है. वीडियो के कैप्शन में इसे "लाइटिंग इश्यू" या "स्किनवॉकर" बताया गया, जिससे लोग इसे सच मान बैठे.

राहुल नंदा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह वीडियो एआई-जेनरेटेड है.

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, "जाहिर है यह एआई द्वारा बनाया गया है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा सच में होता."

राहुल नंदा अपने इंस्टाग्राम पर इसी तरह के डरावने और काल्पनिक एआई वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं.

'स्किनवॉकर' और अफवाहों का बाजार

इंटरनेट पर 'स्किनवॉकर' शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन लोककथाओं के लिए किया जाता है जिनमें इंसान के जानवर बनने की क्षमता होती है. राहुल नंदा के प्रोफाइल पर ऐसे और भी वीडियो हैं, जिनमें कभी गेटवे ऑफ इंडिया पर 'एलियन' तो कभी कोई और अजीब जीव दिखाया गया है. मुंबई पुलिस या किसी भी स्थानीय प्रशासन ने इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की है.

वीडियो पूरी तरह से फर्जी

गेटवे ऑफ इंडिया पर इंसान के कुत्ता बनने वाला वीडियो पूरी तरह से फर्जी और एआई द्वारा निर्मित है. इसे केवल मनोरंजन और एआई तकनीक की क्षमता दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया था. विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में एआई इतने सटीक वीडियो बना सकता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें.