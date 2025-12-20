Bangladesh Protests: बांग्लादेश में बवाल जारी, हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़ा इंकलाब मंच, सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
(Photo Credits Twitter)

Bangladesh Protests: बांग्लादेश बेहद अशांत है.इंकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बवाल मचा हुआ है. शनिवार को हादी को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. उसके जनाजे में हजारों समर्थक शामिल हुए. बाद में हत्यारों को पकड़ने का अल्टीमेटम पार्टी ने सरकार को दे दिया है.

इंकलाब मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर को ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने के बाद दिया गया। इंकलाब मंच के प्रवक्ता और जुलाई के जन आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की जनाजे की नमाज के बाद चेतावनी दी. यह भी पढ़े:  Pakistan : कई साल निष्क्रिय रहने के बाद पाकिस्तान के जिहादी समूहों का संगठन फिर सक्रिय हुआ

शनिवार दोपहर को उस्मान हादी को दफनाने के बाद, संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर शाहबाग चौराहे पर पहुंचे और कहा कि अगर रविवार शाम 5:15 बजे तक शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के बारे में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो वे शाहबाग में फिर से धरना देंगे.

उस समय, वहां मौजूद लोगों ने कई नारे लगाए, जिनमें "इंकलाब, इंकलाब—जिंदाबाद जिंदाबाद।" उन्होंने यह भी मांग की कि शाहबाग चौराहे का नाम हादी के नाम पर रखा जाए.

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, सुपुर्द ए खाक करने से पहले हादी के जनाजे की नमाज दोपहर 2:30 बजे नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में अदा की गई. जनाजे की नमाज के बाद, ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद के पास राष्ट्रकवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया.

आगामी चुनाव में हादी, ढाका-8 सीट से उम्मीदवार थे. 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में कुछ अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद युवा नेता का इलाज ढाका मेडिकल कॉलेज और एवरकेयर अस्पताल में हुआ। जब हालत बिगड़ी, तो सोमवार को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया.

गुरुवार रात सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया. हादी का शव शुक्रवार को बांग्लादेश लाया गया था। इसके बाद से ही वहां के हालात काफी खराब हैं.