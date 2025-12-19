YouTube Down: दुनिया भर में ठप पड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म, यूजर्स हुए परेशान

YouTube | Pixabay

YouTube Down: इस साल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आउटेज की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है. Roblox के बाद अब YouTube यूजर्स को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. Google के स्वामित्व वाला यह वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म अचानक डाउन हो गया, जिसके बाद दुनिया भर से यूजर्स ने वीडियो न चलने, वेबसाइट खुलने में दिक्कत और ऐप में एरर की शिकायतें शुरू कर दीं.

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट DownDetector के मुताबिक, करीब 73 प्रतिशत यूजर्स को YouTube की वेबसाइट एक्सेस करने में समस्या आई, जबकि 18 प्रतिशत लोग वीडियो स्ट्रीमिंग न चलने से परेशान रहे. वहीं 9 प्रतिशत यूजर्स ने मोबाइल ऐप से जुड़ी दिक्कतें रिपोर्ट कीं. रिपोर्ट्स की संख्या कुछ ही समय में 3,500 से बढ़कर 7,000 तक पहुंच गई और देखते ही देखते यह आंकड़ा 11,000 के पार चला गया.

भारत में भी दिखा असर

भारत में भी YouTube आउटेज का असर साफ नजर आया. यहां करीब 3,336 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 53 प्रतिशत यूजर्स ने सर्वर कनेक्शन से जुड़ी समस्या बताई, 34 प्रतिशत को वेबसाइट ठीक से लोड न होने की शिकायत रही, जबकि 13 प्रतिशत यूजर्स ने वीडियो प्लेबैक में दिक्कत की बात कही.

स्लो लोडिंग और वीडियो में देरी

कई यूजर्स ने बताया कि YouTube खोलने पर पेज बहुत धीमी गति से लोड हो रहा था, जबकि अन्य वेबसाइट्स सामान्य रूप से काम कर रही थीं. कुछ मामलों में वीडियो चलने में भारी देरी हुई या बार-बार बफरिंग देखने को मिली, जिससे यूजर्स का अनुभव खराब हो गया.

कब होगी समस्या पूरी तरह दूर?

फिलहाल YouTube की ओर से इस आउटेज को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, तकनीकी टीम आमतौर पर ऐसी समस्याओं को जल्दी सुलझा लेती है. यूजर्स को सलाह दी जा रही है कि वे थोड़ी देर बाद दोबारा प्लेटफॉर्म चेक करें और किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक चैनलों पर नजर बनाए रखें.