Gold Rate Today, December 24, 2025: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित बड़े शहरों में आज 22K और 24K सोना किस रेट में बिक रहा है, जानें ताज़ा रेट

Gold Rate Today, December 24, 2025: देशभर में सोने की कीमतों में मंगलवार, 24 दिसंबर को हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की नई कीमतें जारी की गईं। निवेशक और ग्राहक दोनों सोने के ताज़ा रेट पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि धातु बाज़ार में लगातार मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है.
मार्केट का मौजूदा रुझान
भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है. ऐसे में सोने की कीमतों में हो रहा हल्का उतार-चढ़ाव बाज़ार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कुछ शहरों में सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई शहरों में स्थिरता या मामूली गिरावट देखने को मिली है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताज़ा रेट
आज 24 दिसंबर के प्रमुख शहरों में सोने के रेट
आज के दिन देश के अलग-अलग शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट अपडेट किए गए. ग्राहक 18 कैरेट सोने के रेट भी अलग से देख सकते हैं, जो कम शुद्धता के कारण अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं.
दिल्ली, मुंबई सहिएत अन्य शहर के चेक करें रेट
|शहर
|22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम)
|दिल्ली
|₹12,750
|₹13,908
|मुंबई
|₹12,800
|₹13,893
|चेन्नई
|₹12,800
|₹13,964
|हैदराबाद
|₹12,735
|₹13,893
|बेंगलुरु
|₹12,735
|₹13,893
|अहमदाबाद
|₹12,740
|₹13,898
|कोलकाता
|₹12,735
|₹13,893
|श्रीनगर
|₹12,700
|₹13,865
|जोधपुर
|₹12,715
|₹13,870
|जयपुर
|₹12,750
|₹13,908
|भोपाल
|₹12,740
|₹13,898
|लखनऊ
|₹12,750
|₹13,908
|नोएडा
|₹12,750
|₹13,908
|गाज़ियाबाद
|₹12,750
|₹13,908
|गुरुग्राम
|₹12,750
|₹13,908
सोने की कीमतों पर असर डालने वाले प्रमुख कारण
1. वैश्विक आर्थिक आंकड़े
महंगाई दर, केंद्रीय बैंकों (जैसे RBI और US Federal Reserve) की ब्याज दरें और GDP आंकड़े सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं।
2. अमेरिकी डॉलर की मजबूती
डॉलर मजबूत होने पर अन्य देशों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव आता है.
3. भू-राजनीतिक तनाव
दुनिया में किसी भी तरह का तनाव या संघर्ष बढ़ने पर निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोना खरीदते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ने लगती है.
4. घरेलू मांग
भारत में त्योहारी सीजन, शादी सीजन और सांस्कृतिक परंपराओं के चलते हर साल सोने की भारी मांग होती है।
5. बड़े निवेशकों की गतिविधि
फ्यूचर मार्केट में बड़े निवेशकों और फंड्स की खरीद-फरोख्त से भी सोने की कीमतों में तेज़ बदलाव आ सकता है.
निवेशकों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में निकट भविष्य में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई और डॉलर की स्थिति को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहते हुए निवेश की रणनीति तैयार करने की सलाह दी जा रही है.