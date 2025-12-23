Gold Rate Today: सोने की कीमतों में फिर उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताज़ा रेट

(Photo Credits Twitter)

Gold Rate Today: भारत में सोने की कीमतों ने मंगलवार, 23 दिसंबर फिर उछाल देखा गया. दरसल अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ती मांग, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण गोल्ड की कीमतों जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. सोने के दाम के उछाल के बेच 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,480 महंगा होकर ₹1.38 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना-जो आमतौर पर जेवरात में इस्तेमाल होता है—करीब ₹1.26 लाख प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा.

विशेषज्ञों ने क्या कहा

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका–वेनेज़ुएला तनाव, यूरोप की आर्थिक चिंता और भारतीय रुपये की कमजोरी ने सोने को "सेफ हेवन" एसेट के रूप में और मजबूत किया है. इसके साथ ही देश में शादी का सीजन होने से सोने की खपत भी बनी हुई है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, December 22: अमेरिका के ब्याज दर कट के बाद सोने ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता सहित अन्य मेट्रो शहरों में जानें आज के भाव

नीचे देखें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत अन्य शहरों में आज 22K और 24K गोल्ड रेट

आज का गोल्ड रेट (23 दिसंबर 2025)

शहर 22K गोल्ड (10 ग्राम) 24K गोल्ड (10 ग्राम) दिल्ली ₹1,26,472 ₹1,37,970 मुंबई ₹1,26,683 ₹1,38,200 चेन्नई ₹1,27,059 ₹1,38,610 अहमदाबाद ₹1,26,857 ₹1,38,390 कोलकाता ₹1,26,518 ₹1,38,020 बेंगलुरु ₹1,26,784 ₹1,38,310 हैदराबाद ₹1,26,885 ₹1,38,420 जयपुर ₹1,26,665 ₹1,38,180 पुणे ₹1,26,683 ₹1,38,200 नोएडा ₹1,26,720 ₹1,38,240 गुरुग्राम ₹1,26,655 ₹1,38,170 गाज़ियाबाद ₹1,26,720 ₹1,38,240 लखनऊ ₹1,26,720 ₹1,38,240 भोपाल ₹1,26,820 ₹1,38,350 जोधपुर ₹1,26,720 ₹1,38,240 श्रीनगर* ₹1,26,750 ₹1,38,280

सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं?

फेडरल रिज़र्व की नीति: 2026 में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से गोल्ड की मांग बढ़ी.

भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका–वेनेज़ुएला विवाद और वैश्विक अस्थिरता ने निवेशकों को सुरक्षित संपत्ति की ओर मोड़ा.

चांदी की तेज़ रफ्तार: सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई पर, कई शहरों में ₹2,14,000 प्रति किलो, यानी 120% सालाना उछाल.

निवेशकों का रुझान

शारीरिक जेवरात की खरीद थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में जोरदार निवेश जारी है.विशेषज्ञों का मानना है कि सोना ओवरबॉट ज़ोन में है, लेकिन लंबी अवधि में "डिप पर खरीद" रणनीति बेहतर रहेगी.

खरीदारी से पहले BIS हॉलमार्क और रोज़ाना अपडेटेड रेट अवश्य जांचें, क्योंकि क्रिसमस–न्यू ईयर सीज़न में दामों में उतार–चढ़ाव जारी रह सकता है.