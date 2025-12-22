Gold Rate Today, December 22: अमेरिका के ब्याज दर कट के बाद सोने ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता सहित अन्य मेट्रो शहरों में जानें आज के भाव

शहर 24K आज 22K आज 18K आज चेन्नई INR 13,615 INR 12,480 INR 10,420 मुंबई INR 13,528 INR 12,400 INR 10,146 दिल्ली INR 13,528 INR 12,405 INR 10,161 कोलकाता INR 13,528 INR 12,400 INR 10,161 बंगलोर INR 13,528 INR 12,400 INR 10,161 हैदराबाद INR 13,528 INR 12,400 INR 10,161 केरल INR 13,528 INR 12,400 INR 10,161 पुणे INR 13,528 INR 12,400 INR 10,161 अहमदाबाद INR 13,397 INR 12,280 INR 10,048 जयपुर INR 13,407 INR 12,290 INR 12,058 लखनऊ INR 13,407 INR 12,290 INR 12,058 नोएडा INR 13,407 INR 12,290 INR 12,058

इस साल अब तक सोने ने लगभग 67% की वृद्धि दर्ज की

इस साल अब तक सोने ने लगभग 67% की वृद्धि दर्ज की है. इस तेजी के पीछे भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार खरीद, और यह आशंका है कि फेड 2026 में दो और ब्याज दर कट सकती है, जिससे गैर-उपज देने वाली संपत्तियों जैसे सोने की मांग बढ़ी.

चांदी की किमोत्न में भी उछाल

चांदी की कीमतें भी सोमवार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 03:44 GMT तक 2.7% बढ़कर USD 69.23 प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, स्पॉट गोल्ड 1.2% की तेजी के साथ USD 4,391.92 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर तक गया.