Gold Rate Today, December 22: अमेरिका के ब्याज दर कट के बाद सोने ने दर्ज किया नया रिकॉर्ड, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता सहित अन्य मेट्रो शहरों में जानें आज के भाव

Gold Rate Today, December 22: देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को सोने की कीमतों में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया. निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका में और ब्याज दर कट की उम्मीद और डॉलर की कमजोरी ने सोने की मांग को और बढ़ा दिया.
स्पॉट गोल्ड USD 4,383.73 प्रति औंस (लगभग INR 3,92,792) पर पहुंच गया. यह उछाल उस समय आया जब अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने पिछले हफ्ते ब्याज दर में 0.25% की कटौती की. कमजोर डॉलर ने सोने को अन्य मुद्राओं में खरीदने वालों के लिए सस्ता कर दिया और विदेशी मांग को भी बढ़ाया.
मुख्य भारतीय शहरों में सोने की कीमत (1 ग्राम)
|शहर
|24K आज
|22K आज
|18K आज
|चेन्नई
|INR 13,615
|INR 12,480
|INR 10,420
|मुंबई
|INR 13,528
|INR 12,400
|INR 10,146
|दिल्ली
|INR 13,528
|INR 12,405
|INR 10,161
|कोलकाता
|INR 13,528
|INR 12,400
|INR 10,161
|बंगलोर
|INR 13,528
|INR 12,400
|INR 10,161
|हैदराबाद
|INR 13,528
|INR 12,400
|INR 10,161
|केरल
|INR 13,528
|INR 12,400
|INR 10,161
|पुणे
|INR 13,528
|INR 12,400
|INR 10,161
|अहमदाबाद
|INR 13,397
|INR 12,280
|INR 10,048
|जयपुर
|INR 13,407
|INR 12,290
|INR 12,058
|लखनऊ
|INR 13,407
|INR 12,290
|INR 12,058
|नोएडा
|INR 13,407
|INR 12,290
|INR 12,058
इस साल अब तक सोने ने लगभग 67% की वृद्धि दर्ज की
इस साल अब तक सोने ने लगभग 67% की वृद्धि दर्ज की है. इस तेजी के पीछे भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार खरीद, और यह आशंका है कि फेड 2026 में दो और ब्याज दर कट सकती है, जिससे गैर-उपज देने वाली संपत्तियों जैसे सोने की मांग बढ़ी.
चांदी की किमोत्न में भी उछाल
चांदी की कीमतें भी सोमवार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 03:44 GMT तक 2.7% बढ़कर USD 69.23 प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं, स्पॉट गोल्ड 1.2% की तेजी के साथ USD 4,391.92 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर तक गया.