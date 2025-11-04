Gold Rate Today, November 4: सोने की कीमतों में फिर हुई हलचल! जानिए दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में 10 ग्राम गोल्ड का भाव

Gold And Silver Rates

Gold Rate Today, November 4: देशभर में मंगलवार, 4 नवंबर को सोने की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया. वर्तमान में, 24 कैरेट सोना ₹1,23,180 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹1,12,910 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹92,390 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में सोने की कीमतें न केवल मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों से भी जुड़ी होती हैं. लंदन ओटीसी स्पॉट मार्केट (London OTC Spot Market) और कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स (Comex Gold Futures) जैसी वैश्विक व्यापारिक गतिविधियां सोने की कीमतों को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा, वैश्विक राजनीतिक घटनाएं, केंद्रीय बैंक के फैसले और मुद्रा में उतार-चढ़ाव भी सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं.

आज का सोने का भाव (4 नवंबर, 2025): शहरवार सूची (₹ प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,23,230 | 22K - 1,12,940 | 18K - 92,420 भुवनेश्वर: 24 कैरेट - 1,23,180 | 22K - 1,12,910 | 18 कैरेट - 92,390

सोने की शुद्धता की जांच कैसे करें:

हॉलमार्क की जांच करें: 22 कैरेट या 916 सोने पर "916" का निशान होना चाहिए.

22 कैरेट या 916 सोने पर "916" का निशान होना चाहिए. BIS मार्क की जांच करें: अगर सोने पर त्रिकोण के साथ "BIS" लिखा है, तो वह प्रमाणित सोना है.

अगर सोने पर त्रिकोण के साथ "BIS" लिखा है, तो वह प्रमाणित सोना है. एसिड टेस्ट : यह परीक्षण विशेषज्ञ की देखरेख में नाइट्रिक अम्ल से किया जा सकता है.

यह परीक्षण विशेषज्ञ की देखरेख में नाइट्रिक अम्ल से किया जा सकता है. कलर टेस्ट : असली सोना हमेशा पीला और चमकदार होता है; यह कभी धूमिल या काला नहीं पड़ता.

