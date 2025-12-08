Meesho IPO: शेयर आवंटन आज, 79 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ निवेशकों का जोरदार डिमांड!

Upcoming Meesho IPO

मीशो के आईपीओ के शेयर आवंटन की प्रक्रिया आज 8 दिसंबर 2025 को पूरी हो रही है, जो निवेशकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रही है. यह 5421.20 करोड़ रुपये का मेगा आईपीओ 3 से 5 दिसंबर तक खुला था और कुल 79 गुना ओवरसब्सक्राइब हो गया, जिसमें क्यूआईबी कैटेगरी 120 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल 36 गुना और रिटेल 19 गुना सब्सक्राइब हुई.

मीशो आईपीओ के प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

आईपीओ खुला: 3 दिसंबर 2025

आईपीओ बंद: 5 दिसंबर 2025

शेयर आवंटन: 8 दिसंबर 2025

डीमैट क्रेडिट और रिफंड: 9 दिसंबर 2025

लिस्टिंग तारीख: 10 दिसंबर 2025 (बीएसई और एनएसई पर)

निवेशक एनएसई, बीएसई या रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर आवंटन स्थिति चेक कर सकते हैं.

वित्तीय विवरण और फंड उपयोग

आईपीओ में 4250 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 1171.20 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी फंड का उपयोग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए करेगी. मीशो ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में भी तेजी देखी गई, जो लिस्टिंग पर अच्छा गेन संकेत दे रहा है.​

मीशो 2015 में स्थापित एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को जोड़ता है। यह छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने पर फोकस करता है.