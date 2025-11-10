Groww IPO Allotment: ग्रो के निवेशकों के लिए खुशखबरी, GMP से मिले मुनाफे के संकेत, ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

Groww IPO Updates

Groww IPO GMP: भारत के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures) के आईपीओ (IPO) को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. कंपनी का यह इश्यू कुल 17.6 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें सभी श्रेणियों - क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs), नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

अब सभी निवेशक आईपीओ अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो आज (10 नवंबर 2025) जारी किया जाएगा. इसके बाद शेयरों का डीमैट खाते में क्रेडिट 11 नवंबर (मंगलवार) को होगा, जबकि ग्रो का शेयर 12 नवंबर (बुधवार) को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की पूरी संभावना है. यानी, निवेशकों के लिए अब सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार बाकी है - जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि किसे ग्रो के शेयर अलॉट हुए हैं और किसे नहीं.

ग्रो आईपीओ में निवेशकों का जोरदार रिस्पॉन्स

ग्रो का आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना रहा. इस इश्यू की मांग हर श्रेणी में उम्मीद से कहीं अधिक रही. कुल मिलाकर आईपीओ को 17.6 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है.

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs): 22.02 गुना

नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक: 14.2 गुना

रिटेल निवेशक: 9.43 गुना

यह शानदार सब्सक्रिप्शन आंकड़ा इस बात का साफ संकेत है, कि निवेशकों का भरोसा अब तेजी से डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहा है. ग्रो जैसी कंपनियां अब भारत के फिनटेक सेक्टर में निवेश के नए अवसरों का प्रतीक बनती जा रही हैं.

कंपनी का इश्यू साइज और एंकर इन्वेस्टमेंट

ग्रो के आईपीओ का कुल इश्यू साइज 6,632 करोड़ रुपये का था. इसमें 1,060 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू शामिल था, जो कंपनी के विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स में उपयोग होगा, जबकि 5,572 करोड़ रुपये का हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर बेचने के लिए रखा गया था. कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टमेंट के जरिए लगभग 2,984 करोड़ रुपये पहले ही जुटा लिए थे, जिसमें कई बड़े विदेशी और घरेलू निवेश फंड शामिल थे. यह दिखाता है, कि बड़े संस्थागत निवेशक भी ग्रो के बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा जता रहे हैं.

कंपनी के बारे में

ग्रो एक लोकप्रिय डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश करने की सुविधा देता है. यह प्लेटफॉर्म अपने आसान यूजर इंटरफेस और पारदर्शी लेनदेन प्रक्रिया के लिए निवेशकों के बीच काफी भरोसेमंद माना जाता है.

जून 2025 तक ग्रो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसके एनएसई (NSE) पर सबसे अधिक सक्रिय यूजर्स हैं. कंपनी का लक्ष्य निवेश को हर भारतीय के लिए आसान, सुरक्षित और सुलभ बनाना है, ताकि आम लोग भी बिना किसी जटिल प्रक्रिया के निवेश की दुनिया से जुड़ सकें.

आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया (MUFG Intime India) रजिस्ट्रार की वेबसाइट से:

सबसे पहले वेबसाइट in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर जाएं.

अब कंपनी के नाम में ‘Billionbrains Garage Ventures (Groww)’ चुनें.

फिर अपना पैन नंबर, एप्लिकेशन नंबर, या बैंक/ डीपी डिटेल भरें.

अब 'Submit' बटन पर क्लिक करें और अलॉटमेंट देखें.

बीएसई की वेबसाइट से:

बीएसई की वेबसाइट bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

फिर ‘Issue Type’ में ‘Equity’ सेलेक्ट करें.

अब इश्यू नाम में ‘Groww IPO’ सेलेक्ट करें.

अपना पैन नंबर और आवेदन संख्या डालें.

सर्च बटन पर क्लिक करें.

अब आपको अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा.

वैल्यूएशन और भविष्य की संभावनाएं

ग्रो कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 61,700 करोड़ रुपये आंका गया है, जो वित्त वर्ष 2025 (FY25) की अनुमानित कमाई के लगभग 40 गुना के बराबर है. इसे ‘फुली प्राइस्ड’ कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि अब ग्रो के शेयर की कीमत अपने संभावित मुनाफे और वृद्धि के हिसाब से पूरी तरह सही या थोड़ी महंगी हो सकती है. यानी अगर निवेशक अभी शेयर खरीदते हैं, तो तुरंत बहुत बड़ा मुनाफा मिलने की संभावना कम है. हालांकि, कंपनी की तेजी से बढ़ती ग्रोथ और भविष्य में मुनाफे की संभावनाओं को देखते हुए, यह लंबी अवधि में निवेश के लिए एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है.

ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट

ग्रो के शेयर की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट (GMP) में भी हलचल देखने को मिल रही है. ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 5 रुपये प्रति शेयर चल रहा है. इसका मतलब है, कि निवेशक इस शेयर को लिस्टिंग से पहले ही 105 रुपये के आसपास अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इश्यू प्राइस 100 रुपये तय किया गया था.

मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल यह मामूली प्रीमियम है, जो दर्शाता है कि लिस्टिंग पर सीमित बढ़त (लगभग 4-5%) देखने को मिल सकती है. हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ग्रो का ब्रांड नाम, तेजी से बढ़ता यूज़र बेस, और फिनटेक सेक्टर में मजबूत पकड़ लंबी अवधि में इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव संकेत हैं.

अगर बाजार में सेंटीमेंट सकारात्मक रहा, तो लिस्टिंग डे (12 नवंबर) को ग्रो के शेयरों में शुरुआती घंटे में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है. वहीं, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर डिजिटल निवेश उद्योग की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बेहतर रिटर्न दे सकता है.