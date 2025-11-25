Multibagger Stocks: 66 रुपए का शेयर 5 साल में 2300 के पार, 1 लाख बने 35 लाख, निवेशक हुए मालामाल
V2 Retail Multibagger Stocks

Multibagger Share: शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक अक्सर चर्चा में रहते हैं, जो कम समय में निवेशकों को बड़ा मुनाफा दे दें. वी2 रिटेल लिमिटेड (V2 Retail Limited) भी ऐसा ही एक मल्टीबैगर शेयर है, जिसने बीते कुछ सालों में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है.

पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने निवेशकों के पैसे को लगभग 35 गुना तक बढ़ा दिया है. साल 2020 में जहां इस शेयर की कीमत सिर्फ 66.45 रुपये थी, वहीं आज यह बढ़कर 2301 रुपये तक पहुंच गई है. यानी जिन्होंने 5 साल पहले इसमें निवेश किया था, उनका पैसा कई गुना हो चुका है.

इस दौरान स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला है. पिछले 52 हफ्तों में यह शेयर सबसे ज्यादा 2564.10 रुपये तक गया, जबकि सबसे कम 1211 रुपये तक गिरा है. इससे साफ है, कि एक साल के भीतर भी इस स्टॉक ने बड़ी तेजी और गिरावट दोनों दिखाई हैं.

राजस्व और मुनाफे में जोरदार बढ़ोतरी

वी2 रिटेल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं. कंपनी का कुल राजस्व बढ़कर 709 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 86% ज्यादा है. यह कंपनी की मजबूत बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है.

इस तिमाही में वी2 रिटेल ने 17 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. यानी कंपनी ने एक साल में घाटे से निकलकर अच्छा लाभ कमाने की क्षमता दिखा दी है.

पिछले 5 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट 88% सीएजीआर (CAGR) की दर से बढ़ा है. इतनी तेजी से बढ़ता मुनाफा यह साबित करता है, कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है और उसके कारोबार में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है.

शेयर का प्रदर्शन

पिछले कुछ समय में वी2 रिटेल के शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है. एक महीने में यह शेयर 2.5% चढ़ा है, जबकि 6 महीने में इसकी कीमत 15% बढ़ी है. साल 2025 में अब तक इस शेयर ने 36% का रिटर्न दिया है. पिछले 1 साल में यह शेयर 82% की तेजी दिखा चुका है. सबसे बड़ी बात यह है, कि 5 साल में शेयर ने 2615% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले वी2 रिटेल में 1 लाख रुपये निवेश किए होते, तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 35 लाख रुपये हो गई होती. इसी अवधि में शेयर की कीमत 66 रुपये से बढ़कर 2300 रुपये पहुंच गई है, जो इसकी मजबूती और तेजी को साफ दिखाता है.

कंपनी का सफर और विस्तार

वी2 रिटेल लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2001 में राम चंद्र अग्रवाल ने की थी. शुरुआत से ही कंपनी ने टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस किया, जहां किफायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद देने की रणनीति ने इसे तेजी से लोकप्रिय बनाया. यही कारण है, कि आज कंपनी छोटे और मध्यम शहरों में एक मजबूत ब्रांड बनकर उभर चुकी है.

देशभर में मजबूत नेटवर्क और बढ़ता कारोबार

फिलहाल वी2 रिटेल के 23 राज्यों के 195 शहरों में कुल 259 स्टोर संचालित हो रहे हैं. रिटेल बिजनेस के अलावा कंपनी अब V2 स्मार्ट विनिर्माण (V2 Smart Manufacturing) के जरिए टेक्सटाइल उत्पादन भी करती है, जिससे भविष्य में इसे और तेज विस्तार की उम्मीद है. कंपनी आने वाले वर्षों में अपने स्टोर नेटवर्क को और बढ़ाने की योजना बना रही है.

शेयर बाजार में हल्की बढ़त

रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में हल्की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 79.53 अंक मजबूत होकर 85,314.21 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी भी बढ़त के साथ 26,085.20 पर बंद हुआ. बाजार में भले ही मामूली तेजी रही हो, लेकिन निवेशकों को हमेशा सावधानी से कदम उठाने की जरूरत होती है.