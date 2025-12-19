IPL 2026: आईपीएल के आगामी सत्र से पहले वैलुशन बढ़ाने के फिराक में कोलकाता नाइट राइडर्स! शाहरुख खान–जूही चावला की टीम बेचेगी अपनी माइनॉरिटी हिस्सेदारी, रिपोर्ट्स

KKR co-owners life IPL 2024 Trophy (Photo X@KkrKaravan)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे लोकप्रिय और सफल फ्रेंचाइज़ियों में शुमार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आईपीएल 2026 सीज़न से पहले एक बड़े कारोबारी फैसले की तैयारी में है. तीन बार की चैंपियन रह चुकी केकेआर में अब अल्पांश हिस्सेदारी (Minority Stake) बिक्री के लिए रखी जा सकती है, जिससे फ्रेंचाइज़ी की वैल्यू को अनलॉक करने की योजना बनाई जा रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स की सह-मालिकाना संरचना में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और अभिनेत्री जूही चावला अपने उद्योगपति पति जय मेहता के साथ शामिल हैं. केकेआर को कोलकाता राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड जॉइंट वेंचर के तहत संचालित किया जाता है. इसमें शाहरुख खान की रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के पास 55 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी है, जबकि मेहता ग्रुप के पास 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है. अबु धाबी में IPL मिनी ऑक्शन के बाद टीमें हुईं पूरी, कागज पर देखें कौन सा स्क्वाड है सबसे मजबूत

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, मेहता ग्रुप अब अपनी 45 प्रतिशत हिस्सेदारी में से एक छोटा हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है. गौरतलब है कि मेहता ग्रुप ने 2008 में शाहरुख खान के साथ मिलकर कोलकाता फ्रेंचाइज़ी को करीब 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था. हालांकि, फिलहाल हिस्सेदारी के सटीक प्रतिशत और फ्रेंचाइज़ी के वैल्यूएशन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस सौदे के लिए वैश्विक निवेश बैंक नोमुरा को सेल-साइड एडवाइज़र नियुक्त किया गया है. मनीकंट्रोल से जुड़े एक सूत्र के अनुसार, “आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की तरह केकेआर में बहुमत हिस्सेदारी बिक्री की योजना नहीं है. केकेआर के मामले में सिर्फ मेहता ग्रुप ही अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर वैल्यू अनलॉक करना चाहता है.”

मैदान पर केकेआर का इतिहास भी बेहद शानदार रहा है. टीम अब तक तीन बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है और दो बार उपविजेता भी रही है, जिससे वह लीग की तीसरी सबसे सफल फ्रेंचाइज़ी बनती है. केकेआर अपने घरेलू मुकाबले कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेलती है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है.

दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का दायरा सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है. इस ग्रुप की टीम कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL), इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) और मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में भी खेलती हैं. खास तौर पर सीपीएल में खेलने वाली त्रिनबागो नाइट राइडर्स लीग की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक पांच खिताब अपने नाम किए हैं.