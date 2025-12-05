PAN-Aadhaar Link Deadline: पैन कार्ड को आधार से 31 दिसंबर 2025 से पहले लिंक करें, नहीं तो ITR और अन्य सेवाएं प्रभावित होंगी

PAN-Aadhaar Link Deadline: मौजूदा समय में पैन कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुका है। बैंक में खाता खुलवाने, लोन लेने, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर किसी भी तरह का क्लेम प्राप्त करने तक, पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। मोदी सरकार के नियम अनुसार अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

31 दिसंबर 2025 तक का समय

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है. इस तारीख के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है, जिससे आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं.

डेट लाइन के बाद लिंक किया हुआ पैन बंद हो जायेगा

टैक्सबडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर बताया कि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड बंद माना जाएगा। ऐसे में आप ITR फाइल नहीं कर सकेंगे, रिफंड नहीं मिलेगा, और आपकी सैलरी क्रेडिट से लेकर SIP पेमेंट तक प्रभावित हो सकते हैं.

पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर प्रभावित होने वाली सेवाएं

पैन निष्क्रिय होने पर ITR फाइल नहीं कर पाएंगे

लंबित रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे

लंबित रिफंड जारी नहीं होंगे

दोषपूर्ण रिटर्न जैसी लंबित प्रक्रियाएँ पूरी नहीं होंगी

पैन निष्क्रिय होने पर टैक्स अधिक दर पर कट सकता है

बैंकिंग, निवेश, ट्रेडिंग, SIP, KYC जैसी सेवाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं

पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें?