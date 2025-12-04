UIDAI New Aadhaar App: घर बैठे बदलेगा आधार में मोबाइल नंबर! UIDAI ने शुरू की नई डिजिटल सुविधा, बिना किसी डॉक्यूमेंट के होगा अपडेट

Aadhar Card Rule

UIDAI New Aadhaar App: आधार कार्ड आज हर भारतीय के लिए सबसे अहम पहचान दस्तावेज बन चुका है. बैंकिंग, सब्सिडी, सरकारी योजनाएं, टैक्स फाइलिंग और डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में आधार का बड़ा रोल है. खास बात यह है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर ही OTP वेरिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी होता है. ऐसे में अगर मोबाइल नंबर बदल जाए या बंद हो जाए, तो आधार अपडेट कराना जरूरी होता है. पहले यह काम केवल एनरोलमेंट सेंटर पर ही संभव था, लेकिन अब UIDAI ने इसे बेहद आसान बना दिया है.

अब आधार ऐप से बदल जाएगा मोबाइल नंबर

UIDAI ने आधार मोबाइल ऐप में नई सुविधा जोड़ दी है, जिसके जरिए लोग बिना किसी दस्तावेज और बिना केंद्र जाने के मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है. नया नंबर अपडेट करने के लिए केवल फोन में आधार ऐप होना चाहिए.

कैसे करें ऐप सेटअप

सबसे पहले फोन में AADHAAR ऐप डाउनलोड करें.

ऐप खोलकर अपना आधार नंबर डालें और लॉगिन करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाले OTP से वेरिफिकेशन करें.

इसके बाद 6 अंकों का सुरक्षित लॉगिन PIN सेट करें.

ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर

ऐप में 6 अंकों का PIN डालकर लॉगिन करें.

सर्विसेज सेक्शन में जाएं और ‘माय आधार अपडेट’ चुनें.

मोबाइल नंबर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

जरूरी निर्देश पढ़कर ‘कंटिन्यू’ दबाएं.

नया मोबाइल नंबर डालें और आए हुए OTP को वेरिफाई करें.

अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा. कैमरे की तरफ देखकर एक बार आंखें बंद और खोलनी होंगी.

आगे पेमेंट पेज खुलेगा, जहां 75 रुपये शुल्क UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से चुकाना होगा.

पेमेंट पूरा होते ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी.

एक ही फोन में पांच आधार रखने की सुविधा

UIDAI ने हाल ही में आधार का नया ऐप लॉन्च किया है जिसमें एक फोन पर 5 अलग-अलग आधार प्रोफाइल रखी जा सकती हैं. खास बात यह है कि इसमें केवल आवश्यक डिटेल्स ही शेयर की जाती हैं और सुरक्षा के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जैसा फीचर भी दिया गया है. QR स्कैन के जरिए विवरण साझा करने का विकल्प भी मौजूद है, जो इसे और सुरक्षित बनाता है.