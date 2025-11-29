New Aadhaar Mobile App: UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार मोबाइल ऐप, अब स्मार्टफोन में रखें सुरक्षित डिजिटल आधार

Aadhar Card Rule

New Aadhaar Mobile App: देशभर में करीब 140 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. UIDAI ने आखिरकार नया आधार मोबाइल एप्लिकेशन जारी कर दिया है. लोग लंबे समय से ऐसे सुरक्षित ऐप का इंतजार कर रहे थे जिसमें वे अपना डिजिटल आधार कार्ड आसानी से रख सकें. पहले उपलब्ध m-Aadhaar ऐप में कई सीमाएं थीं, जिसके कारण एक ही मोबाइल में परिवार के कई आधार कार्ड संभालना मुश्किल होता था. नए ऐप ने इन परेशानियों को काफी हद तक खत्म कर दिया है.

गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर पर उपलब्ध

यह नया एप्लिकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसे डाउनलोड करने के बाद यूजर्स अब अपने आधार से जुड़े कई काम बिना आधार सेवा केंद्र गए कर सकते हैं. पहले नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने जैसी प्रक्रियाओं में भौतिक रूप से केंद्र जाना जरूरी था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है.

एक ही ऐप में पांच आधार प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा

नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत है मल्टी-प्रोफाइल मैनेजमेंट. अब एक ही मोबाइल नंबर से लिंक होने पर यूजर अपने परिवार के पांच सदस्यों के आधार कार्ड एक ही ऐप में जोड़ सकते हैं. इससे पूरे परिवार के डिजिटल दस्तावेज संभालना बेहद आसान हो जाएगा.

बायोमेट्रिक लॉक से बढ़ाई गई सुरक्षा

एप में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लॉक फीचर दिया गया है. इसे ऑन करने के बाद कोई भी आपके आधार डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा जब तक आप खुद इसे अनलॉक न करें. यह फीचर आधार डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उपयोगी है.

जरूरत के हिसाब से डेटा शेयर करने का विकल्प

कई बार किसी सेवा के लिए सिर्फ नाम या फोटो दिखाने की जरूरत होती है. इस ऐप में आप तय कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी शेयर करनी है और कौन सी छिपानी है. इससे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है.

QR कोड से तुरंत वेरिफिकेशन

बैंक, सरकारी दफ्तर या किसी भी सेवा केंद्र में QR कोड स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन किया जा सकता है. इससे कागजी दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो जाती है.

बिना इंटरनेट भी देख सकेंगे आधार

पहली बार सेटअप होने के बाद आधार विवरण को ऑफलाइन भी देखा जा सकता है. हालांकि अतिरिक्त सुविधाएं इंटरनेट ऑन करने पर ही मिलेंगी.

हिस्ट्री ट्रैक कर सकेंगे यूजर्स

ऐप में एक्टिविटी लॉग फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे पता चलता रहेगा कि आपका आधार कब और कहां उपयोग हुआ. यह सुरक्षा के लिहाज से काफी मददगार है.