कमला पसंद के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया ने की खुदकुशी, चुनरी से लटका मिला शव, सुसाइड नोट बरामद

(Photo : X)

दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. मशहूर पान मसाला ब्रांड 'कमला पसंद' (Kamala Pasand) और 'राजश्री' (Rajshree) के मालिक कमल किशोर चौरसिया की पुत्रवधू, दीप्ति चौरसिया ने खुदकुशी कर लिया है. 40 साल की दीप्ति का शव उनके घर में ही चुनरी से लटका हुआ मिला.

क्या है पूरा मामला?

घटना मंगलवार शाम की है. जानकारी के मुताबिक, दीप्ति की शादी कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से साल 2010 में हुई थी और उनका एक 14 साल का बेटा भी है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और दोनों के बीच विवाद था.

सुसाइड नोट में लिखा दिल का दर्द

पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसने इस मामले को और भावुक बना दिया है. दीप्ति ने अपने नोट में किसी पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते के खालीपन का जिक्र किया है.

सुसाइड नोट में लिखा है, "अगर प्यार नहीं, भरोसा नहीं किसी रिश्ते में, तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है." ये लाइनें इशारा करती हैं कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी और उसमें प्यार या भरोसे की कमी से गहरे तनाव में थीं.

पुलिस कर रही है जांच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला ही लग रहा है. हालांकि, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दीप्ति किसी गंभीर मानसिक तनाव (Depression) से गुजर रही थीं. फिलहाल परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना की असली वजह साफ हो सके.