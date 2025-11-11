PhysicsWallah IPO: 3480 करोड़ रुपये के इश्यू की पहले दिन धीमी शुरुआत, जानें- प्राइस बैंड, GMP और अन्य डिटेल्स

PhysicsWallah IPO 2025

भारत की मशहूर शैक्षणिक टेक्नोलॉजी कंपनी फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मंगलवार 11 नवंबर 2025 से निवेशकों के लिए खोल दिया है. यह आईपीओ 13 नवंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 103 रुपये से 109 रुपये प्रति शेयर तय किया है. यानी निवेशक इसी दायरे में बोली लगा सकेंगे.

आईपीओ का आकार और संरचना

फिजिक्सवाला का यह आईपीओ कुल 3,480 करोड़ रुपये का है, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है. इसमें 3,100 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) शामिल है, यानी कंपनी नए शेयर जारी करेगी. वहीं, 380 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रमोटर्स अलख पांडे और प्रतीक बूभ की ओर से पेश किया गया है.

इस आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी निम्नलिखित कार्यों में करेगी:

देशभर में नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स खोलना

मौजूदा सेंटर्स के लीज़ का भुगतान

अपनी सहायक कंपनियों ज़ाइलेम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड (Xylem Learning Pvt Ltd) और उत्कर्ष क्लासेस एंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड (Utkarsh Classes & Edutech Pvt Ltd) में निवेश करना

सर्वर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, और भविष्य में अधिग्रहण (Acquisitions) तथा अन्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को पूरा करना

पहले दिन सब्सक्रिप्शन का हाल

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन यानी 11 नवंबर 2025 शाम 3:55 बजे तक फिजिक्सवाला आईपीओ का सब्सक्रिप्शन काफी मामूली रहा. योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) ने अभी तक आवेदन नहीं किया, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने केवल 2% और खुदरा निवेशकों ने 30% तक आवेदन किया. कुल मिलाकर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पहले दिन सिर्फ 7% ही हुआ. इसके एक लॉट में कुल 137 शेयर शामिल हैं, जिसमे से 75% हिस्सा क्यूआईबी निवेशकों के लिए, 15% एनआईआई के लिए और 10% खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है.

एंकर निवेशकों से जुटाए गए फंड

आईपीओ खुलने से पहले फिजिक्सवाला ने सोमवार 10 नवंबर 2025 को ही 1,562.85 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों (Anchor Investors) से जुटा लिए थे. इस सूची में प्रमुख निवेशकों के नाम जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड (ICICI Prudential MF), निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (Nippon India MF), कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड (Kotak Mahindra MF), अदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड (Aditya Birla Sun Life MF), टाटा म्यूचुअल फंड (Tata MF), डीएसपी म्यूचुअल फंड (DSP MF), मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड (Motilal Oswal MF), गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs), टेम्पलटन (Templeton) और फिडेलिटी (Fidelity) शामिल है.

इन बड़े और प्रतिष्ठित निवेशकों की भागीदारी से यह स्पष्ट होता है, कि बाजार में कंपनी के प्रति मजबूत विश्वास और भरोसा है.

महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख सब्सक्रिप्शन अवधि 11 से 13 नवंबर 2025 अलॉटमेंट की तारीख 14 नवंबर 2025 रिफंड की शुरुआत 17 नवंबर 2025 शेयर डिमैट में ट्रांसफर 17 नवंबर 2025 लिस्टिंग की तारीख 18 नवंबर 2025

कंपनी का बिजनेस मॉडल

फिजिक्सवाला एक प्रमुख एडटेक कंपनी है, जो छात्रों को जेईई (JEE), नीट (NEET), यूपीएससी (UPSC), गेट (GATE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने में मदद करती है. कंपनी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब) के साथ-साथ ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स भी संचालित करती है, जिससे छात्रों को फ्लेक्सिबल और सुविधाजनक शिक्षा मिल सके.

इसके मुख्य यूट्यूब चैनल ‘फिजिक्सवाला अलख पांडे’ (Physics Wallah Alakh Pandey) के 15 जुलाई 2025 तक लगभग 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. वहीं पूरे फिजिक्सवाला नेटवर्क में 30 जून 2025 तक कुल 98.8 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद हैं.

पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने ऑफलाइन एजुकेशन मार्केट में भी तेज़ी से विस्तार किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह छात्रों को सस्ती फीस में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है, जिसकी वजह से यह लाखों छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बनी हुई है.

ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिजिक्सवाला के अनलिस्टेड शेयर 112 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं, जो आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड 109 रुपये से लगभग 3 रुपये (2.75%) अधिक है. इसका मतलब है, कि ग्रे मार्केट में फिलहाल निवेशकों का रुझान सकारात्मक है और शेयर मामूली प्रीमियम पर खरीदे जा रहे हैं.

निवेशकों के लिए सुनहरा मौका

फिजिक्सवाला का आईपीओ भारतीय एडटेक सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है. पहले दिन सब्सक्रिप्शन धीमा रहा, लेकिन कंपनी की मजबूत ब्रांड इमेज, तेजी से बढ़ता ऑफलाइन नेटवर्क और बड़े एंकर निवेशकों की भागीदारी से आने वाले दिनों में सब्सक्रिप्शन बढ़ने की संभावना है.

यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भारत के एडटेक सेक्टर की तेजी से बढ़ती संभावनाओं में निवेश करना चाहते हैं. कंपनी की डिजिटल मौजूदगी और ऑफलाइन विस्तार रणनीति इसे लंबे समय तक मजबूत खिलाड़ी बनाए रखने में सहायक हो सकती है.