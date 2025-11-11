Pine Labs IPO: 3899 करोड़ रुपये के आईपीओ को मिला निवेशकों का कैसा रिस्पॉन्स? जानें ग्रे मार्केट में क्या है हाल?

Pine Labs IPO GMP

Pine Labs IPO GMP: भारत की अग्रणी फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स (Pine Labs) का 3,899.91 करोड़ रुपये का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) अब अपने अंतिम चरण में है. यह इश्यू आज यानी 11 नवंबर 2025 (सोमवार) को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें इच्छुक निवेशक आवेदन कर सकते हैं. कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 210 रुपये से 221 रुपये प्रति शेयर तय की है.

शुरुआती दिनों में कमजोर निवेशक प्रतिक्रिया

पाइन लैब्स के आईपीओ को शुरुआती दो दिनों में कमजोर प्रतिक्रिया मिली, लेकिन तीसरे दिन निवेशकों की रुचि बढ़ती नजर आई है. पहले दिन यानी शुक्रवार को यह इश्यू सिर्फ 13% सब्सक्राइब हुआ था, जबकि दूसरे दिन (सोमवार) यह बढ़कर 55% तक पहुंचा. तीसरे दिन दोपहर 1 बजे तक कुल 1.02 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया. सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा निवेशक (Retail) श्रेणी में 1.11 गुना, गैर-संस्थागत निवेशक (NII) श्रेणी में 0.17 गुना, और योग्य संस्थागत निवेशक (QIB) श्रेणी में 1.41 गुना आवेदन मिले हैं. कुल मिलाकर आईपीओ अब तक 1.02 गुना सब्सक्राइब हो चुका है.

ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरकर पंहुचा ‘शून्य’ पर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनलिस्टेड मार्केट (ग्रे मार्केट) में पाइन लैब्स के शेयर वर्तमान में 221 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहे हैं, जो कि आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड के बराबर है. इसका सीधा मतलब है, कि फिलहाल निवेशक इस इश्यू पर कोई अतिरिक्त प्रीमियम देने के लिए तैयार नहीं हैं. पहले दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 12 रुपये (16%) था, जो दूसरे दिन घटकर 5.43% और सोमवार को 2 रुपये (1.81%) रह गया. अब जीएमपी शून्य पर आ जाने से यह संकेत मिल रहे हैं, कि कंपनी का लिस्टिंग डे प्रदर्शन फ्लैट या कमजोर रह सकता है.

एंकर निवेशकों से मिला मजबूत भरोसा

आईपीओ खुलने से ठीक एक दिन पहले, पाइन लैब्स ने एंकर निवेशकों (Anchor Investors) से लगभग 1,754 करोड़ रुपये जुटाए थे. इस एंकर बुक में कुल 71 बड़े घरेलू और विदेशी फंड्स ने हिस्सा लिया था. इनमें प्रमुख नाम फ्रैंकलिन टेम्पलटन (Franklin Templeton), नोमुरा (Nomura), मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर (Morgan Stanley Asia Singapore), अमुंडी फंड्स न्यू सिल्क रोड (Amundi Funds New Silk Road), मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology), बीएनपी परिबास (BNP Paribas) और ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स (Eastspring Investments) शामिल हैं. यह मजबूत एंकर बुक इस बात का संकेत देती है, कि बड़े संस्थागत निवेशकों ने कंपनी के बिजनेस मॉडल और विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया है.

पाइन लैब्स आईपीओ की प्रमुख तिथियां

पाइन लैब्स का आईपीओ 7 नवंबर 2025 को निवेश के लिए खुला था और अब यह आज, 11 नवंबर 2025 (सोमवार) को बंद हो रहा है. इसके बाद 12 नवंबर 2025 को शेयर आवंटन (Allotment) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 14 नवंबर 2025 को होने की संभावना है.

यानी निवेशकों को शेयर मिलने या न मिलने की जानकारी 12 नवंबर को मिलेगी, जबकि 14 नवंबर को कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे.

लॉट साइज और निवेश राशि

इस आईपीओ में एक लॉट में 67 शेयर शामिल हैं. खुदरा निवेशक (Retail Investor) के लिए न्यूनतम निवेश राशि 14,807 रुपये रखी गई है. वहीं, छोटे गैर-संस्थागत निवेशक (Small NII) को कम से कम 14 लॉट, यानी 938 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसकी कुल कीमत लगभग 2,07,298 रुपये होगी. इसके अलावा, बड़े गैर-संस्थागत निवेशक (Big NII) को 68 लॉट, यानी 4,556 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए करीब 10,06,876 रुपये का निवेश करना पड़ेगा.

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1FY26) में पाइन लैब्स ने 4.78 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि इससे पहले कंपनी को लगातार दो वर्षों तक भारी नुकसान झेलना पड़ा था. वित्त वर्ष 2025 (FY25) में कंपनी को 145.49 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2024 (FY24) में यह घाटा बढ़कर 341.90 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था.

वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी की कुल आय 653.07 करोड़ रुपये रही, जबकि कुल खर्च 657.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. हालांकि, कंपनी को इस अवधि में लगभग 9.63 करोड़ रुपये का टैक्स क्रेडिट भी मिला, जिसकी वजह से इस बार उसे थोड़ा बहुत मुनाफा दर्ज करने में मदद मिली.

आईपीओ की संरचना

पाइन लैब्स के इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के तहत कंपनी 2,080 करोड़ रुपये जुटाएगी, जबकि ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी के रूप में 8.23 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे.

ऑफर फॉर सेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने वालों में कई नामी निवेशक और ग्लोबल कंपनियां जैसे पीक XV पार्टनर्स (Peak XV Partners), मैकरीची इन्वेस्टमेंट्स (Macritchie Investments), मैडिसन इंडिया (Madison India), मास्टरकार्ड इंक (Mastercard Inc), पेपैल इंक (PayPal Inc), एआईएम इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIM Investment Funds) और एक्टिस पाइन लैब्स इन्वेसस्टमेंट होल्डिंग्स (Actis Pine Labs Investment Holdings) शामिल हैं.

कंपनी का बैकग्राउंड

पाइन लैब्स देश की अग्रणी फिनटेक कंपनियों में से एक है, जो कारोबारियों को मर्चेंट पेमेंट सॉल्यूशंस और ग्राहकों को कंज्यूमर फाइनेंस सेवाएं प्रदान करती है. कंपनी का प्लेटफॉर्म रिटेल स्टोर्स, शॉपिंग ब्रांड्स और छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान, ईएमआई, और लॉयल्टी प्रोग्राम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है. पाइन लैब्स का ग्राहक नेटवर्क देशभर में फैला हुआ है, जिसमें हजारों रिटेलर और व्यापारी शामिल हैं, जो अपने लेनदेन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इसके समाधान का इस्तेमाल करते हैं.

क्या करें निवेशक?

विशेषज्ञों का मानना है, कि निवेशकों को पाइन लैब्स के शेयरों में निवेश करने से पहले लिस्टिंग के बाद का रुझान (Trend) जरूर देखना चाहिए. वर्तमान में ग्रे मार्केट प्रीमियम बेहद कमजोर है, और बाजार में भी अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसे में, फिलहाल इस आईपीओ को ‘वॉच एंड वेट’ (Watch & Wait) कैटेगरी में रखना समझदारी होगी - यानी निवेशक पहले शेयर की लिस्टिंग और शुरुआती ट्रेडिंग प्रदर्शन को देखें, उसके बाद ही निवेश का निर्णय लें.