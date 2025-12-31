Satta Matka, DPBoss: क्या भारत में सट्टा मटका अवैध है? जानें 2025 के नियम, कानूनी जोखिम और सजा के प्रावधान

Satta Matka | X

भारत में सट्टा मटका (Satta Matka) खेलने और खिलाने को लेकर कानून अत्यंत सख्त हैं. आज, बुधवार, दिसंबर 31, 2025 को भी यह खेल देश के अधिकांश हिस्सों में पूरी तरह अवैध है. हालांकि तकनीक के दौर में यह खेल अब डिजिटल एप्स के जरिए फैल रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे 'चांस का खेल' (Game of Chance) माना जाता है, जिसे भारतीय संविधान और विभिन्न राज्य कानूनों के तहत प्रतिबंधित किया गया है.

प्रमुख सट्टा मटका नाम (Major Satta Matka Markets)

भारत के सट्टा बाजार में कुछ नाम दशकों से प्रचलित रहे हैं, जिन्हें अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा जाता है:

कल्याण मटका (Kalyan Matka): यह सबसे पुराना और लोकप्रिय मटका बाजार है.

वरली मटका (Worli Matka): इसकी शुरुआत रतन खत्री ने की थी.

मिलन मॉर्निंग/नाइट (Milan Morning/Night): समय के आधार पर चलने वाला बाजार.

राजधानी डे/नाइट (Rajdhani Day/Night): दिल्ली और मुंबई के बुकीज के बीच प्रसिद्ध.

सट्टा किंग (Satta King): यह एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न स्थानीय सट्टा खेलों के लिए उपयोग होता है.

कानूनी स्थिति: सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867

भारत में जुए को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867) है. यह कानून किसी भी प्रकार के 'गेमिंग हाउस' चलाने या वहां मौजूद रहने को दंडनीय अपराध बनाता है. सट्टा मटका चूंकि पूरी तरह भाग्य पर आधारित है, इसलिए इसे 'स्किल' (Skill) नहीं बल्कि 'जुए' की श्रेणी में रखा गया है.

ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 का प्रभाव

अगस्त 2025 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 (Online Gaming Bill, 2025) पारित किया है. इस नए कानून के तहत:

डिजिटल सट्टा पर रोक: सट्टा मटका से संबंधित वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स को भारत में प्रतिबंधित (Ban) कर दिया गया है.

विज्ञापनों पर सजा: सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर द्वारा इन सट्टा एप्स का प्रचार करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

धन शोधन (Money Laundering): सट्टा मटका के जरिए होने वाले लेन-देन पर ईडी (ED) जैसी एजेंसियां नजर रख रही हैं.

सजा और जुर्माने के प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति सट्टा खेलते या खिलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे राज्य के कानूनों (जैसे बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैंबलिंग एक्ट) के तहत जेल की सजा या भारी जुर्माना हो सकता है. पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि कम हो सकती है, लेकिन बार-बार अपराध करने पर सख्त कारावास का प्रावधान है.

Disclaimer: भारत में सट्टा मटका और अन्य प्रकार की सट्टेबाजी सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 और ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 के तहत पूर्णतः अवैध और दंडनीय अपराध है. यह लेख केवल समाचार और शैक्षिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है. हम किसी भी प्रकार की अवैध सट्टेबाजी या जुए का समर्थन, प्रचार (Promotion) या प्रोत्साहन नहीं करते हैं. ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर आपको कानूनी कार्रवाई, जेल या भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. कृपया कानूनों का पालन करें और जिम्मेदार बनें.