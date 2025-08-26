Dream11 Layoffs: ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में रियल-मनी गेम्स पर रोक के बाद ड्रीम11 में होगी छंटनी? को-फाउंडर हर्ष जैन ने अफवाहों पर लगाया विराम
Dream11 Logo. (Photo credits: X/@Dream11)

Dream11 Layoffs: ड्रीम11 स्पोर्ट्स एक रियल-मनी गेमिंग (RMG) कंपनी है, जिसके कर्मचारियों की छंटनी की खबरें उभरने लगी थीं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने गेमिंग सेक्टर को प्रभावित किया है. हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रॉबो (Probo), एक RMG कंपनी, ने चुपचाप अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. इसी के साथ, विन्ज़ो (Winzo), माय11सर्कल (My11Circle), पोकरबाज़ी (Pokerbaazi) और ड्रीम11 जैसी कंपनियों ने बिल के लागू होने के बाद अपने रियल-मनी गेम्स व्यवसाय को निलंबित कर दिया है. टीम इंडिया को जल्द मिल सकता हैं नया टाइटल स्पॉन्सर, इन बड़ी कंपनियों ने दिखाई रूचि

ड्रीम11 के को-फाउंडर हर्ष जैन ने अफवाहों पर लगाया विराम

हालांकि, ड्रीम स्पोर्ट्स के सीईओ हर्ष जैन ने कहा कि उनकी कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगी. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के कारण ड्रीम11 की लगभग 95% आय प्रभावित हुई है और इसलिए छंटनी अनिवार्य लग रही थी. इसके बावजूद, सीईओ हर्ष जैन ने स्पष्ट किया कि ड्रीम स्पोर्ट्स में किसी भी कर्मचारी की नौकरी खतरे में नहीं है.

भारतीय सरकार द्वारा RMG व्यवसाय पर रोक लगाए जाने के बाद, ड्रीम11 ने फ्री-टू-प्ले गेम मॉडल की ओर रुख किया. Moneycontrol के एक इंटरव्यू में हर्ष जैन ने बताया कि उनकी कंपनी किसी भी तरह की छंटनी करने में रुचि नहीं रखती और कंपनी में काम करने वाले सभी टैलेंट कर्मचारियों की स्थिति सुरक्षित है.

इससे पहले, ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के बाद ड्रीम11 के स्पॉन्सरशिप छोड़ने के फैसले के कारण BCCI को एशिया कप से पहले नए स्पॉन्सर की आवश्यकता हो गई है. गुरुवार को संसद के दोनों सदनों द्वारा 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल' पास होने के बाद ड्रीम11 ने BCCI को सूचित किया था कि वे अब भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेंगे. इस फैसले के कारण BCCI को 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप से पहले नए स्पॉन्सर की खोज करनी पड़ रही है.