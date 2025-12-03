India vs South Africa, 2nd ODI Match Scorecard: रायपुर में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 4 विकेट से रौंदा, एडेन मार्कराम ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

एडेन मार्कराम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match Live Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 2nd Test Match Winner Prediction: ब्रिस्बेन में कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 40 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में पांच विकेट खोकर 358 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से रुतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 105 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रुतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर 12 चौके और दो छक्के लगाए. रुतुराज गायकवाड़ के अलावा विराट कोहली ने 102 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नंद्रे बर्गर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को जानसन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मार्को जानसन के अलावा नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी ने एक-एक विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 359 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज एडेन मार्कराम ने सबसे ज्यादा 110 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान एडेन मार्कराम ने 88 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्के लगाए. एडेन मार्कराम के अलावा मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 68 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को अर्शदीप सिंह ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार यानी 6 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 358/5, 50 ओवर (यशस्वी जयसवाल 22 रन, रोहित शर्मा 14 रन, विराट कोहली 102 रन, रुतुराज गायकवाड़ 105 रन, वॉशिंगटन सुंदर 1 रन, केएल राहुल नाबाद 66 रन और रवींद्र जड़ेजा नाबाद 24 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (नंद्रे बर्गर 1 विकेट, मार्को जानसन 2 विकेट और लुंगी एनगिडी 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: /6, 49.2 ओवर (क्विंटन डी कॉक 8 रन, एडेन मार्कराम 110 रन, टेम्बा बावुमा 46 रन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के 68 रन, टोनी डी ज़ोरज़ी रिटायर्ड हर्ट 17 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 54 रन, मार्को जानसन 2 रन, कॉर्बिन बॉश नाबाद 25 रन और केशव महाराज नाबाद 10 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (अर्शदीप सिंह 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट, हर्षित राणा 1 विकेट और कुलदीप यादव 1 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.