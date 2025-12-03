Australia vs England, 2nd Test Match Winner Prediction: ब्रिस्बेन में कल से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पैट कमिंस और बेन स्टोक्स (Credit: X/ ICC)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 4 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 2nd Test Match Pitch Report And Weather Update: पर्थ में इंग्लैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिखेरेंगे जलवा, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ गाबा में होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. कप्तान पैट कमिंस की वापसी नहीं हुई, क्योंकि चयनकर्ता उनकी पीठ की चोट से वापसी को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं. पैट कमिंस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन में मिली शानदार जीत से बाहर रहे थे और अब 4 दिसंबर से शुरू होने वाला गाबा टेस्ट भी नहीं खेल पाएंगे. पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और हेड ने कमाल का प्रदर्शन किया था. ऐसे में पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में वह एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 362 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 153 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 186 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 100 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (AUS vs ENG Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का दूसरा मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 55%

इंग्लैंड की जीत की संभावना: 35%

मैच ड्रा होने की संभावना: 10%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs England 2nd Test Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया: जेक वेदराल्ड, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, एलेक्स केरी, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, नाथन लियोन और ब्रेंडन डॉगेट.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, और जोफ्रा आर्चर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.