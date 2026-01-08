WTC Updated Points Table 2025-27: सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से रौंदा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर एक नजर

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 5th Test Match Day 5 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 4 जनवरी से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिडनी (Sydney) के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला गया. पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली हैं. यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया की कुल 7वीं जीत थीं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर थीं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs Pakistan, 1st T20I Match Video Highlights: दांबुला में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त;यहां देखें मैच का वीडियो हाइलाइट्स

सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एशेज सीरीज 2025-26 को 4-1 से अपने नाम किया. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया की कुल 7वीं जीत रहीं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया. इस बीच सिडनी टेस्ट के बाद पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से किया सीरीज पर कब्जा

सिडनी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में जो रूट के शतक (160 रन) की मदद से सभी विकेट खोकर 384 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (163 रन) और स्टीव स्मिथ (138 रन) के शतकों की बदौलत 567 रन बनाते हुए बढ़त हासिल की. पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में जैकब बेथेल (154 रन) के शतक की मदद से 342 रन बनाए. आखिर में जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हासिल किया.

टॉप पर मजबूती से बरकरार है ऑस्ट्रेलिया

डब्ल्यूटीसी के इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब तक कुल आठ टेस्ट खेले हैं. इस दौरा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सात मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, महक एक मैच में हार का सामना करना पड़ा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम फिलहाल 87.5 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ टेबल में पहले पायदान पर मजबूती से बनी हुई है. पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम है. इस सीजन में न्यूजीलैंड ने अब तक तीन टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम को दो मैचों में जीत मिली हैं. वहीं, एक में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. न्यूजीलैंड 77.78 प्रतिशत अंक हैं.

इंग्लैंड को हुआ बड़ा नुकसान

एशेज सीरीज 2025-26 में महज एक टेस्ट जीतने वाली इंग्लैंड ने डब्ल्यूटीसी के इस सीजन में अपनी छठी हार झेली. इंग्लैंड की टीम ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 में अबतक कुल 10 टेस्ट खेले हैं. इस बीच इंग्लैंड की टीम को महज तीन मैचों में जीत मिली है और एक टेस्ट इंग्लैंड ने ड्रॉ कराया है. फिलहाल 31.67 प्रतिशत अंको के साथ बेन स्टोक्स की टीम 7वें स्थान पर मौजूद है. इंग्लैंड के नीचे बांग्लादेश 8वें और वेस्टइंडीज अंतिम 9वें स्थान पर हैं. बांग्लादेश के 16.67 और वेस्टइंडीज के 4.17 प्रतिशत अंक हैं.

अन्य टीमों की क्या है स्थिति?

दक्षिण अफ्रीका ने चाट में से अपने तीन टेस्ट जीते हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम 75.00 प्रतिशत अंक के साथ तीसरे पायदान पर हैं. वहीं, श्रीलंका ने एक टेस्ट जीता है और 66.67 प्रतिशत अंक के साथ चौथे नंबर पर है. पाकिस्तान 1 जीत और 1 हार के साथ 5वें स्थान (50.00) पर बनी हुई है. टीम इंडिया नौ टेस्ट में चार जीत चार हार और एक ड्रॉ के साथ छठे स्थान (48.15) पर है.