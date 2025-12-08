Buxar: हलवाई के अकाउंट में आएं 600 करोड़ रूपए, पासबुक अपडेट करने पर युवक के उड़े होश, जानें क्या है बक्सर की पूरी कहानी

600 crore rupees came into the account of the confectioner (Credit-@news24tvchannel)

Buxar News: बक्सर (Buxar) जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गरीब हलवाई के बैंक अकाउंट (Bank Account) में अचानक 600 करोड़ रुपये दिखाई देने लगे. हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव के जितेंद्र साह रोजाना की तरह स्थानीय सीएसपी सेंटर (Customer Service Point) पर पहुंचे थे. जैसे ही ऑपरेटर ने बैलेंस चेक किया, स्क्रीन पर अविश्वसनीय रकम देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए.

478 रुपये थे खाते में, दिखे 600 करोड़

जितेंद्र ने बताया कि उसके Fino Bank Account में सिर्फ 478.20 रुपये थे. लेकिन जब बैलेंस की एंट्री आई, तो स्क्रीन पर रकम दिखी– 6,00,00,00,478.20 करोड़ रूपए इतनी बड़ी राशि देखकर न केवल हलवाई, बल्कि सेंटर पर मौजूद ग्राहक और कर्मचारी भी स्तब्ध रह गए और इसकी रिकॉर्डिंग तुरंत संभालकर रखी गई.

बैंक ने सुरक्षा के तहत अकाउंट किया फ्रीज

असामान्य बैलेंस दिखते ही सीएसपी (CSP) संचालक ने मामले की जानकारी तत्काल बैंक अधिकारियों को दी. बैंक ने किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए मजदूर का अकाउंट फ्रिज ( Account Freeze) कर दिया. इसके बाद सूचना स्थानीय थाने और साइबर पुलिस स्टेशन (Cyber Police Station) को भी भेजी गई. थाना प्रभारी पूजा कुमारी अपनी टीम के साथ सीएसपी (CSP) केंद्र पहुंचीं और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी.

तकनीकी गलती या साइबर एरर की आशंका

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि मजदूर के खाते में दिखी रकम टेक्निकल एरर (Technical Error) सिस्टम फेल्योर या किसी साइबर ग्लित्च (Cyber Glitch) का नतीजा हो सकती है.बैंक और पुलिस दोनों इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर 478 रुपये वाले खाते में 600 करोड़ कैसे दिखाई दिए. अधिकारियों को उम्मीद है कि तकनीकी जांच के बाद जल्द ही असल कारण सामने आएगा.