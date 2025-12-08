उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया, जहां एक युवक काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ गया है. ट्रेन की छत पर चढ़ने के बाद युवक 'सबवे सर्फ़र' की तरह दौड़ता हुआ नजर आया. इस बजारे को देखने के बाद वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे. वीडियो में भी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी जा सकती है. समय रहते ही आरपीएफ ने सुरक्षित युवक को छत से नीचे उतारा. युवक ने ऐसा क्यों किया इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन युवक से पूछताछ की जा रही है. यह भी पढ़ें: Goa Nightclub Fire Updates: रसोई में काम करने वाले 14 स्टाफ की आग में झुलसकर मौत, नेपाल, झारखंड, उत्तराखंड और असम से थे कर्मचारी; गोवा क्लब हादसे में खुलासा

प्रतापगढ़ में चलती काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)