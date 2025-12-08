उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) रेलवे स्टेशन पर एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया, जहां एक युवक काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ गया है. ट्रेन की छत पर चढ़ने के बाद युवक 'सबवे सर्फ़र' की तरह दौड़ता हुआ नजर आया. इस बजारे को देखने के बाद वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे. वीडियो में भी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी जा सकती है. समय रहते ही आरपीएफ ने सुरक्षित युवक को छत से नीचे उतारा. युवक ने ऐसा क्यों किया इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन युवक से पूछताछ की जा रही है. यह भी पढ़ें: Goa Nightclub Fire Updates: रसोई में काम करने वाले 14 स्टाफ की आग में झुलसकर मौत, नेपाल, झारखंड, उत्तराखंड और असम से थे कर्मचारी; गोवा क्लब हादसे में खुलासा

प्रतापगढ़ में चलती काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक

A man got on the roof of Delhi-bound Kashi Vishwanath Express at Pratapgarh railway station in Uttar Pradesh. A cop could be seen pinning him down to get control of the person who put a fight amid chaos at the platform. pic.twitter.com/2BvqH5bMG9 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 8, 2025

