बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू, पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में जानवरों के लिए हीटर, सूखे बिस्तर और तिरपाल जैसे विशेष इंतजाम; देखें VIDEO

(Photo Credits ANI)

Sanjay Gandhi Biological Park Video: देशभर में तापमान गिरने के साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है. इसे देखते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान (Sanjay Gandhi Biological Park) में पशुओं और जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों के बाड़ों में हीटर, सूखे बिस्तर, तिरपाल और गर्म रखने वाले अन्य साधनों की व्यवस्था की है, ताकि पशु सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें.

जानवरों के लिए को ठंड से बचाने के लिए ख़ास इंतजाम

इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जानवरों के लिए किए गए विशेष इंतजाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. वीडियो में कर्मचारियों को बाड़ों में हीटर लगाते और पशुओं की देखभाल करते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़े: Delhi Fog: दिल्ली में ठंड और शीतलहर के बीच छाया कोहरा, IGI एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, ट्रेनों पर भी पड़ा असर, देखें वीडियो

#WATCH | Patna, Bihar: As temperatures fall across the country, special arrangements have been made in Sanjay Gandhi Biological Park to protect the animals from the severe cold. pic.twitter.com/bDEtEbWZAK — ANI (@ANI) December 10, 2025

हालांकि यह पहली बार नहीं हैं. हर साल जब कड़ाके की ठंड जब पड़ने लगती हैं. पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में ही नहीं. दूसरे अन्य क उद्यान में भी इस तरह की खास व्यस्था की जाती हैं. ताकि जानवरों को ठंड से बचाया जा सके.