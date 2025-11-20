Nitish Kumar Oath Ceremony: पटना में आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, PM मोदी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल

(Photo Credits Twitter)

Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार बनाने की तैयारी में है. बुधवार को नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया. इसके बाद गुरुवार यानी आज दोपहर 11:30 बजे वे पटना के गांधी मैदान में राज्य के 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे.

PM मोदी सहित ये नेता होंगे शामिल

शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले नेताओं में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता बुधवार रात ही पटना पहुंच गए थे. वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज पटना पहुंचकर समारोह में शिरकत करेंगे. इस आयोजन को लेकर पूरा गांधी मैदान सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार किया गया है. यह भी पढ़े: Bihar Next CM: नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री! प्रदेश में नई सरकार बनाने की कवायद तेज

चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत मिली है. भाजपा ने 89 सीटें हासिल की, जबकि नीतीश कुमार की जदयू 85 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (आर) ने 19 सीटें जीतीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं। स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए आज नई सरकार का गठन करने जा रहा है.