Patna: इंसानियत शर्मसार! जिम के गेट पर नवजात बच्ची को कोई थैले में टांगकर चला गया, रोने की आवाज सुनकर लोग हुए हैरान, दंपति ने दिया नया जीवन: VIDEO

Patna News: बिहार (Bihar) के पटना (Patna) में एक इंसानियत को शर्मसार करनेवाली घटना सामने आई है.जहांपर एक जिम के गेट के बाहर एक नवजात बच्ची को थैले में लटकाकर कोई छोड़ गया. बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जिम ट्रेनर ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए. क्योंकि उस थैले में एक नवजात बच्ची थी. इसके बाद जिम ट्रेनर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी . बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. इसके बाद जिम ट्रेनर ने ही बच्ची को गोद भी लिया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया.ये भी पढ़े:कोच्चि में मानवता शर्मसार! बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म! नवजात को लिफाफे में डाल सड़क पर फेंका, युवती गिरफ्तार

गेट पर थैले में लटकाकर नवजात को छोड़ा

क्या है पूरी घटना?

ये घटना पटना (Patna) के राजीवनगर रोड नंबर 18 पर स्थित एक जिम के गेट के बाहर शुक्रवार की रात एक नवजात बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति ने झोले में छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया. रातभर वह मासूम ठंड और मच्छरों के बीच उसी झोले में पड़ी रही, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी. जब सुबह जिम मालिक सौरभ कुमार पहुंचे, तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी.जब उन्होंने चारों ओर तलाश की तो गेट पर लटका एक सफेद झोला दिखाई दिया.झोला खोलने पर सबके होश उड़ गए,अंदर लाल गमछे में लिपटी लगभग 4-5 दिन की नवजात बच्ची थी.सौरभ कुमार ने बताया कि रात करीब 10 बजे जिम (GYM) बंद किया गया था और उस वक्त गेट पर ऐसा कोई झोला नहीं था. सुबह करीब 6 बजे जब वह वापस आए, तो झोला टंगा दिखा लेकिन ध्यान नहीं दिया. जब बच्ची के रोने की आवाज आई, तब जाकर पूरा मामला सामने आया.

हॉस्पिटल में कराया गया इलाज

बच्ची को देखकर सभी हैरान रह गए. सौरभ कुमार ने तुरंत राजीवनगर थाना पुलिस (Police) को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, हालांकि उसके चेहरे पर मच्छरों के काटने के निशान थे.

जिम ऑनर ने लिया बच्ची को गोद

जिम ऑनर सौरभ कुमार ने बताया कि उनकी शादी को सात साल हो चुके हैं और उनके पहले से तीन बच्चे हैं, लेकिन जब उन्होंने इस मासूम को देखा तो ऐसा लगा मानो घर में एक परी आ गई हो. परिवार से चर्चा के बाद उन्होंने बच्ची को गोद लेने का फैसला किया. घर में इस खबर के बाद खुशी का माहौल बन गया और सभी ने मिलकर उसका स्वागत किया.