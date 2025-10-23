तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के CM फेस, अशोक गहलोत ने सुलझाया मामला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी घोषणा

(Photo : X)

बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव का महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना लगभग तय हो गया है. सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के सभी दलों के बीच इस पर सहमति बन गई है.

आज होगा आधिकारिक ऐलान

खबर है कि आज (गुरुवार को) महागठबंधन के सभी बड़े नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा. यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन "चलो बिहार.. बदलें बिहार" का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरेगा.

कांग्रेस कैसे मानी?

पहले इस बात को लेकर थोड़ा पेंच फंसा हुआ था. कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम फेस मानने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, जबकि आरजेडी का पूरा प्रचार ही 'तेजस्वी सरकार' के नाम पर चल रहा था.

इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को पटना पहुंचे. उन्होंने सीधे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनके घर पर मुलाकात की. इस बातचीत के बाद, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व पर राजी हो गई.

सीटों का झगड़ा भी होगा खत्म

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा मकसद है. पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर भी काफी खींचतान चल रही थी. हालत यह हो गई थी कि कई सीटों पर गठबंधन के दल (जैसे कांग्रेस और आरजेडी) एक-दूसरे के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतार चुके थे.

उम्मीद है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का यह झगड़ा भी सुलझा लिया जाएगा. अशोक गहलोत के आने के बाद यह तय हुआ है कि अब कुछ ही सीटों पर "दोस्ताना मुकाबला" हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा.