Pondicherry Shocker: नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्रिकेटरों ने किया जानलेवा हमला, कोच को लगे 20 टांके और हाथ भी हुआ फ्रैक्चर, पुडुचेरी की घटना से खेल जगत में खलबली

Puducherry cricket coach attacked by cricketers. (Credit-@YaariSports)

Pondicherry News: पुडुचेरी क्रिकेट में चल रहे विवाद के बीच एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां तीन स्थानीय खिलाड़ियों ने अपने ही अंडर-19 कोच पर जानलेवा हमला कर दिया. यह घटना सोमवार को (CAP – Cricket Association of Pondicherry) के इंडोर नेट्स में हुई.शिकायत के अनुसार, खिलाड़ियों ने कोच से उनकी (State T20 Team) से बाहर किए जाने को लेकर बहस की. इसी विवाद के बीच उन्होंने कोच एस वेंकटरमन पर हमला कर दिया.

कोच ने पुलिस को बताया कि हमला पूरी योजना के साथ किया गया, जिसमें तीन खिलाड़ी शामिल थे, ए. अरविंददराज,एस. संतोष कुमारन, और कार्तिकेयन जयसुंदरम. वेंकटरमन के मुताबिक, उन्हें पकड़कर बल्ले से हमला किया गया और उन्हें मारने की कोशिश की गई. ये भी पढ़े:तमिलनाडु में DMK नेता की दादागिरी! गड़बड़ी बताने पर शख्स को गाड़ी से कुचलकर मार डाला, गिरफ्तार

कंधा टूटा, सिर पर 20 टांके

हमले में कोच वेंकटरमन का कंधा टूट गया और सिर पर गहरा जख्म आया, जिसके लिए 20 टांके ( Stitches) लगाने पड़े. पुलिस द्वारा मामले की एफआईआर (FIR) सेदारापेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है.सब इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) एस राजेश ने बताया कि खिलाड़ी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.

फोरम ने किया इनकार

कोच ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों को यह हमला करने के लिए भरथिदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स(Bharathidasan Pondicherry Cricketers) Forum के सचिव जी. चंद्रन ने उकसाया.हालांकि, फोरम ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. फोरम के अध्यक्ष सेंथिल कुमारन का कहना है कि वेंकटरमन पहले भी कई विवादों में रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार करते थे.

सीएपी में फर्जीवाड़े की जांच के बाद मामला गरमाया

यह हमला ठीक एक दिन बाद हुआ जब एक राष्ट्रीय अखबार की जांच में खुलासा हुआ कि सीएपी (CAP) में बाहर से आए खिलाड़ियों को “स्थानीय खिलाड़ी” दिखाने के लिए forged documents का इस्तेमाल किया गया. रिपोर्ट में सामने आया कि 2021 से अब तक केवल पांच ही पुडुचेरी-जन्मे खिलाड़ी Ranji Trophy में खेले हैं.

बीसीसीआई का रुख और सीएपी की प्रतिक्रिया

बीसीसीआई सचिवदेवजीत सैकिया ने कहा कि रिपोर्ट में उठे मुद्दे बेहद गंभीर हैं और बोर्ड इसकी जांच करेगा.उधर, सीएपी सीईओं (CAP CEO) राजू मेथा ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति का दावा किया और कहा कि सभी खिलाड़ी बोर्ड के नियमों का पालन करते हैं.