Malaysia vs Indonesia, 3rd T20 Match Live Scorecard: इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला जारी, यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

Malaysia National Cricket Team vs Indonesia National Cricket Team, SEA Games Mens Twenty20 Cricket Competition 2025 3rd T20 Match Live Scorecard Update: एसईए गेम्स पुरुष ट्वेंटी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर को मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंडोनेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बैंकॉक (Bangkok) के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड (Terdthai Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अबतक एक-एक मैच खेला हैं और जीत दर्ज की हैं. आज जो भी टीम जीतेगी वो अपनी दूसरी जीत दर्ज कर लेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में मलेशिया की अगुवाई सैयद अजीज (Syed Aziz) कर रहे हैं. जबकि, इंडोनेशिया की कमान डेनिलसन हावो (Danilson Hawoe) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 1st T20I Stats And Milestone: पहले टी20 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज बनाई बढ़त, रोमांचक मुकाबले में बने ये अहम रिकॉर्ड्स

मलेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंडोनेशिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Malaysia National Cricket Team vs Indonesia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में मलेशिया के कप्तान सैयद अजीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडोनेशिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 37 रन के स्कोर पर टीम के सात बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. दूसरी तरफ, मलेशिया की टीम को मुहम्मद आमिर अजीम ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई.

