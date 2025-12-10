Philippines vs Singapore, 4th T20 Match Live Scorecard: फिलीपींस बनाम सिंगापुर के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा चौथा टी20 मुकाबला, यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

कैज़लीज़ स्टेडियम, केर्न्स(Credit:X/@Quinny_1)

Philippines National Cricket Team vs Singapore National Cricket Team, SEA Games Mens Twenty20 Cricket Competition 2025 4th T20 Match Live Scorecard Update: एसईए गेम्स पुरुष ट्वेंटी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का चौथा मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर को फिलीपींस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बैंकॉक (Bangkok) के टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड (Terdthai Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में फिलीपींस ने अबतक एक मैच खेला हैं. इस मुकाबले में फिलीपींस की टीम को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, सिंगापुर की टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी. आज जो भी टीम जीतेगी वो अपनी पहली जीत दर्ज कर लेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में फिलीपींस की अगुवाई हेनरी टायलर (Henry Tyler) कर रहे हैं. जबकि, सिंगापुर की कमान मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Malaysia vs Indonesia, 3rd T20 Match Live Scorecard: इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला जारी, यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

फिलीपींस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Philippines National Cricket Team vs Singapore National Cricket Team Match Scorecard)

मैच जानकारी

मैच: 4th Match

श्रृंखला: SEA Games Mens T20

तारीख: 10 दिसम्बर, 2025

समय: 12:00 PM

स्थान: Terdthai Cricket Ground

शहर: Bangkok

