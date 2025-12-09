वायरल वीडियो का कमाल! 15 साल से लापता पूर्व सैनिक हिमाचल में अपने परिवार से मिला

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सुजानपुर से हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है. यह मामला बिलकुल बॉलीवुड की फिल्म की तरह है. जहां एक पूर्व सैनिक 15 साल बाद अपने परिवार से मिला और यह वायरल वीडियो की वजह से संभव हो पाया है. NDTV के अनुसार, बलदेव कुमार नाम का यह व्यक्ति काम की तलाश में घर से निकला था, लेकिन फिर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया. सुजानपुर के घरथोली गाँव में रहने वाले उसके परिवार वालों ने वर्षों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने मान लिया था कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं है. इसी बीच, पिछले हफ्ते राजस्थान के बीकानेर में एक परिवार ने सोशल मीडिया पर एक अनजान व्यक्ति का वीडियो पोस्ट किया. यह भी पढ़ें: Viral Video: बिहार में शादी के स्टेज पर महिला ने दागीं 5 गोलियां, ‘पिस्टल वाली भाभी’ बनी इंटरनेट सेंसेशन

यह वीडियो आगे बढ़ते-बढ़ते सुजानपुर की सपना कुमारी तक पहुंचा. उन्होंने भी इसे दोबारा शेयर किया और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया. वीडियो देखते ही बलदेव के परिवार की आंखें भर आईं; उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि 15 साल बाद वे अपने गुमशुदा बेटे और भाई को देख रहे हैं.

राजस्थान के बीकानेर में एक परिवार वर्षों से पूर्व सैनिक की देखभाल कर रहे थे. अपने बेटे को वापस लेने परिवारवाले बीकानेर पहुंचे. जिसके बाद बलदेव कुमार 15 साल बाद अपने घर लौटे. इस मामले को सुनने के बाद लोग हैरान है. क्योंकि ऐसे मामले कम ही देखने और सुनने को मिलते हैं.